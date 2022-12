Κοινωνία

Δολοφονία στο Μαρούσι: Ποινική δίωξη στην 17χρονη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία

Η 17χρονη κατηγορείται ότι σκότωσε με αλλεπάλληλες μαχαιριές την 22χρονη φίλη της. Ο καβγάς που οδήγησε στο έγκλημα.



Ενώπιον του Εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η 17χρονη, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε με αλλεπάλληλες μαχαιριές την 22χρονη φίλη της, χθες στο Μαρούσι.

Ο Εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της 17χρονης ποινική δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοχρησία και παρέπεμψε την δικογραφία σε ανακριτή ανηλίκων ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί αύριο.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία της.

Η 22χρονη κοπέλα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη με πολλαπλές μαχαιριές στον λαιμό, από αιχμηρό αντικείμενο με την αστυνομία να συλλαμβάνει τη 17χρονη φίλη του θύματος ως δράστιδα του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η ανήλικη, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, το μόνο που είπε σε αστυνομικούς είναι ότι σκότωσε τη φίλη της γιατί της ζήτησε να διακόψουν τη σχέση τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 17χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ο πατέρας της, ο οποίος είναι γιατρός, την βρήκε μέσα στα αίματα μόλις επέστρεψε στο σπίτι τους μαζί με την μητέρα της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προηγήθηκε καβγάς μεταξύ των δύο γυναικών και σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η 17χρονη, "θόλωσε" ενώ για έγκλημα πάθους κάνει λόγο και ο δικηγόρος της ανήλικης δράστιδος.

