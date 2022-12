Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: Ο “ιός της καμήλας” σκοτώνει 1 στους 3 που κολλάνε

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, υπογράμμισε ότι «αυτή τη στιγμή η γρίπη μας ανησυχεί περισσότερο από τον κορονοϊό». Τι είπε για το αν θα είναι υποψήφια στις εκλογές και με ποιο κόμμα.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην έξαρση των ιώσεων και παρατήρησε πως πάντα μετά τον Νοέμβριο παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, αλλά φέτος είναι εντονότερο γιατί τα 2 προηγούμενα χρόνια λόγω του κορονοϊού λαμβάναμε μέτρα ασφαλείας κι αυτό είχε ως συνέπεια να προστατευόμαστε κι από ιώσεις κάτι που φέτος δε γίνεται.

Η κυρία Παγώνη, είπε πως η κορύφωση των ιώσεων και της γρίπης, παρατηρείται από τα τέλη Δεκεμβρίου έως και τα τέλη Φεβρουαρίου και για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούν, γιατί ακόμη κι αν νοσήσουν τα συμπτώματα θα είναι ηπιότερα.

«Η γρίπη μας ανησυχεί περισσότερο από τον κορονοϊό, αυτήν την περίοδο», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως τα περισσότερα παιδιά είναι άρρωστα και δεν πρέπει οι γονείς τους να τα στέλνουν σχολείο ακόμη και με ήπια συμπτώματα.

Ανέφερε δε πως μέσα σε ένα διήμερο εφημερίας, στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», εμφανίστηκαν 1.300 περιστατικά με γρίπη. «Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 2,5 εκ. εμβολιασμοί και είναι σχετικά λίγοι» πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στο «στρεπτόκοκκο Α», είπε ότι δεν πρέπει να μας ανησυχεί και το μόνο που χρειάζεται είναι έγκαιρη διάγνωση για να δοθεί έγκαιρα η αντιβίωση. Τα δε συμπτώματα στα παιδιά που θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς είναι ο υψηλός πυρετός και ο έντονος πονόλαιμος.

Η κυρία Παγώνη, αναφέρθηκε και στον «ιό της καμήλας», λέγοντας πως είναι γνωστός από το 2012. Μεταδίδεται είτε από επαφή με καμήλα, είτε δια μέσου της αναπνευστικής οδού. Δεν μεταδίδεται εύκολα, αλλά ο ένας στους τρεις που κολλάει τον ιό, καταλήγει.

Τέλος, η κυρία Παγώνη, ερωτηθείς για το αν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο και διευκρίνισε με νόημα πως πάντα ήταν μέλος της Ν,Δ…..

