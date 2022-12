Πολιτική

“Qatar Gate” - Καϊλή: οι “ανεβασμένες” καταθέσεις, το lobbying και τα “δώρα” (βίντεο)

Το κουβάρι των αποκαλύψεων για την υπόθεση χρηματισμού Ευρωπαίων αξιωματούχων ξετυλίγεται, με τις εξελίξεις να αναμένονται ραγδαίες.

Όπως φάνηκε, άλλωστε, και από τις χθεσινές νέες επιχειρήσεις της βελγικής αστυνομίας κανένας δεν μπορεί να υποστηρίζει με βεβαιότητα το πόσο «βαθιά» στην καρδιά του ΕΚ ή και ευρύτερα της Ε.Ε., μπορεί να φτάσει η υπόθεση.

Όπως φάνηκε, άλλωστε, και από τις χθεσινές νέες επιχειρήσεις της βελγικής αστυνομίας κανένας δεν μπορεί να υποστηρίζει με βεβαιότητα το πόσο «βαθιά» στην καρδιά του ΕΚ ή και ευρύτερα της Ε.Ε., μπορεί να φτάσει η υπόθεση.

Την Τρίτη η απόφαση για την προφυλάκιση

Η Εύα Καϊλή θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, οπότε το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει εάν θα παραμείνει προφυλακιστέα.

Ο δικηγόρος Νίκος Καραγιαννάκης ανέφερε σχετικά με τις ποινές που θα αντιμετωπίσει η κ. Καϊλή αν αποδειχθούν οι αποδιδόμενες κατηγορίες πως "θα γίνει ένα "μίνι δικαστήριο" κεκλεισμένων των θυρών και εκεί ο ανακριτής θα παρουσιάσει τα στοιχεία και θα κριθεί η προσωρινή της κράτηση, ενώ θα πάρει χρόνια για να παέι στο ακροατήριο η υπόθεση "

Η φυλακή - κάστρο που θα οδηγηθεί αν συνεχιστεί η προφυλάκιση

Σε νεόδμητες φυλακές των Βρυξελλών θα οδηγηθεί η Εύα Καϊλή, αν ο ανακριτής επιμείνει στην προσωρινή της κράτηση. Η ποινή, σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο θα είναι από 1 - 5 έτη, τα οποία θα πρέπει να εκτίσει.

"Εκτόξευση" των καταθέσεών της

Διπλασιασμό των καταθέσεων που δηλώνει στα πόθεν έσχες της τη διετία 2020-2022 εμφανίζει η Εύα Καϊλή.

Σύμφωνα με τις αναρτημένες στο Διαδίκτυο δηλώσεις της, η Καϊλή το 2019 δηλώνει 550.000 ευρώ (340.000 ευρώ εκ των οποίων προέρχονται από πώληση μονοκατοικίας στην Άνοιξη Αττικής).

Την επόμενη χρονιά, το 2020 οι καταθέσεις αυξάνονται σε 405.000 ευρώ. Μάλιστα, εμφανίζεται να έχει προχωρήσει στην αγορά διαμερίσματος στο Ψυχικό. Για την αγορά καταβάλλει συνολικά 270.000 ευρώ (αντικειμενική αξία συμβολαίου απόκτησης 670 χιλ. ευρώ). Ως πηγή προέλευσης των χρημάτων δηλώνει την πώληση περιουσιακού στοιχείου.

Το 2021 η ευρωβουλευτής εμφανίζει εισοδήματα 164.000 ευρώ. Οι καταθέσεις ανεβαίνουν σε 461.846 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία δεν παρουσιάζει μεταβολή.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν τον ίδιο μισθό, ο οποίος ορίζεται στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός των ευρωβουλευτών ανέρχεται, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, σε €9.386,29 (Ιούλιος 1/1/2022). Ο μισθός αυτός πληρώνεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου.

Δημητρακόπουλος: Η οικογένεια είναι συντετριμμένη

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" ανέφερε πως είναι δικηγόρος τόσο της Εύας Καϊλή, όσο και της αδερφής της Μανταλένας και του πατέρα τους και χθες κυρία Καϊλή επικοινώνησε με την αδερφή της για 2 λεπτά περίπου που είναι το επιτρεπόμενο και μίλησε και με τον ίδιο αφού η αδερφή της Μανταλένα ήταν στο γραφείο της.

Όπως είπε, "η κυρία Καϊλή αντί να παίρνει κουράγιο από την αδερφή της, την εμψύχωνε" και τόνισε πως αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τις αποδίδονται. Μάλιστα, όπως ανέφερε "η οικογένειά της είναι συντετριμμένη και δεν πιστεύει τις αποδιδόμενες κατηγορίες". Όπως επεσήμανε "ο πατέρας της κ. Καϊλή δεν είναι σε θέση να φροντίζει το 2 ετών παιδί της και έτσι το παιδί μένει αυτές τις μέρες με στενό συνεργάτη της πολιτικού'.

Υπογράμμισε ότι η προδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Βέλγιο το απόρρητο της διαδικασίας τηρείται αυστηρά σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες, από αυτές των βελγικών Αρχών.

Ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνει η κ. Καϊλή στο τελευταίο Πόθεν Έσχες της;

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο Πόθεν Έσχες της, έχει τραπεζικές καταθέσεις που ανέρχονται στις 463.000 ευρώ - περί τα 400.000 ευρώ βρίσκονται στη Βελγική KBC. Τα υπόλοιπα είναι σε λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες.

Το Πόθεν Έσχες της Εύας Καϊλή: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα-1

Η κ. Καϊλή δήλωσε ένα διαμέρισμα 3ου ορόφου 55 τ.μ στο Βέλγιο το οποίο αγόρασε το 2015.

Επίσης, τρία διαμερίσματα στην Ελλάδα:

σε Θεσσαλονίκη (120 τ.μ.), το αγόρασε το 1997

σε Ψυχικό (169,25 τ.μ.) το αγόρασε το 2019

και Δήμο Αθηναίων (44 τ.μ)., αγορά το 2005

Είναι κάτοχος τριών αυτοκινήτων.

Κύρτσος: Η Καϊλή "τα έχασε" από όλο αυτό που έπρεπε να διαχειριστεί

Ο ευρωβουλευτής, Γιώργος Κύρτσος βρέθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα.

"Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που πλήττει την αξιοπιστία των ευρωβουλευτών, σε μία πολύ κακή στιγμή για την Ε.Ε κατά την οποία έχει να αντιμετωπίσει Τουρκία, ενεργειακή κρίση, ΗΠΑ, Κίνα..." ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την ίδια την Εύα Καϊλή δήλωσε πως "είναι πανέξυπνη και εντυπωσιακά εξελίξιμη, όμως τα "έχασε" με όλα αυτά που είχε να αντιμετωπίσει, "αποπροσανατολίστηκε"'.

"Οι Βρυξέλλες είναι το κέντρο του lobbying και το Κατάρ παραδοσιακά δεν έχει όρια στις επιταγές του, όμως δεν συνδέεται το lobbying με τα "δώρα" που αναφέρονται και πόσο μάλλον με τις βαλίτσες γεμάτες χρήματα που εντοπίστηκαν" δήλωσε ο ίδιος.

