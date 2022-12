Παράξενα

Πρέβεζα: οδηγούσε πιωμένος, χωρίς δίπλωμα και με όπλο στο αυτοκίνητο

Στον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκαν ουκ ολίγες παραβάσεις για τον οδηγό στην Πρέβεζα.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας, σε περιοχή της Πρέβεζας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πρέβεζας ένας άνδρας που κατηγορείται για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και περί όπλων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν ουκ ολίγες παραβάσεις.

Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επίδραση αλκοόλ ένα αυτοκίνητο, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ επιπλέον δεν είχε και άδεια οδήγησης.

Και μπορεί αυτά να φαίνονταν αρκετά, όμως στην κατοχή του βρέθηκε και κυνηγητικό όπλο που κατείχε παράνομα, το οποίο κατασχέθηκε.

Πηγή: ipeirotika.gr

