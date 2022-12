Κόσμος

“Qatar gate” – Ευρωκοινοβούλιο: Έφοδος στο γραφείο υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Νέα έφοδος στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τι κατασχέθηκε από τις Αρχές.



Νέα έφοδο σε γραφεία του ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε την Τρίτη η αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για το "Qatar gate" και τους ευρωβουλευτές που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ, μεταξύ των οποίων και η Εύα Καϊλή.

Σύμφωνα με το Politico, οι επιθεωρητές της αστυνομίας εμφανίστηκαν σήμερα στα γραφεία του Στρασβούργου, προκειμένου να ελέγξουν και να εντοπίσουν νέα στοιχεία, με βάση τις πληροφορίες που προέκυψαν μετά τις τελευταίες καταθέσεις διαφόρων παραγόντων.



Όπως μεταδίδει το Politico, η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Mychelle Rieu, μιας αξιωματούχου που εργάζεται στην υποεπιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το γραφείο της αξιωματούχου «σφραγίστηκε» από τους άνδρες της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με πηγές του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που μίλησαν στο Politico οι αρχές κατέσχεσαν έναν υπολογιστή σε σχέση με το έργο αυτής της επιτροπής.

