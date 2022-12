Πολιτική

“Qatar gate” - Σχοινάς: Πήρα δώρο μια μπάλα και ένα κουτί σοκολάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δηλώσεις για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο "Qatar gate" έκανε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει το προπύργιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Στρασβούργο σχετικά με τις προτάσεις για την ασφάλεια, μετά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων εστιάζοντας στην ανάγκη για διαύγεια και διαφάνεια.

Υπογράμμισε ότι το ΕΚ πρέπει να είναι «κάτι για το οποίο οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι περήφανοι. Και αυτή την εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν νιώσει περήφανοι. Αντίθετα, υπάρχει οργή και απογοήτευση - και ειλικρινά όλα δικαιολογημένα».

Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι «αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αυτοσχεδιάζουμε, δεν εφευρίσκουμε θέσεις. Με ευλάβεια, σχολαστικά αναπαρήγαγα την πολιτική της Κομισιόν» ενώ όσον αφορά το ζήτημα της εργασιακής νομοθεσίας είπε ότι εξέφρασε όχι μόνο την πολιτική της Κομισιόν, αλλά την πολιτική του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

«Για μένα μετά από 32 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας , υπάρχει μόνο φως. Θα συνεχίσω να τουιτάρω ως δείγμα διαφάνειας» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το εάν έλαβε δώρα από το Κατάρ, ο Μαργαρίτης Σχοινάς απάντησε ότι πήρε μία μπάλα, ένα κουτί σοκολατάκια, τα οποία όπως επισήμανε, τα άφησε στον οδηγό που τον πήγε και τον έφερε από το στάδιο, καθώς και μερικά αναμνηστικά του παγκοσμίου κυπέλλου, όλα κάτω από όριο το οποίο επιτρέπει η Κομισιόν.

«Για να υπάρχει όλη η εικόνα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στους υπουργούς της κυβέρνησης τους οποίους συνάντησα, έδωσα τα γνωστά για την πολυτέλειά τους δώρα της Κομισιόν, ένα κερί και ένας πρες παπιέ» προσέθεσε χαριτολογώντας.

Τέλος, παρεμβαίνοντας στη συνέντευξη και απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ερικ Μαμέρ επανέλαβε σε όλους τους τόνους ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής Ουρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στηρίζει όλο το Σώμα των Επιτρόπων (σ.σ. συμπεριλαμβανόμενων των κ.κ. Σχοινά και Γιόχανσον που συμμετείχαν στη συνέντευξη Τύπου). Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνει τα αυτονόητα με κάθε ευκαιρία, κατέληξε ο Ερικ Μαμερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στο Μαρούσι: Με 40 μαχαιριές σκότωσε η 17χρονη την 23χρονη

Μάτι - Μάρτυρας: Καίγονταν οι γονείς μου κι νόμιζα ότι ήταν ξύλα!

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε καταυλισμό Ρομά και στις γραμμές του Προαστιακού