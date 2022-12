Κόσμος

“Qatar gate” - Σχοινάς: η “εμπλοκή” και οι διευκρινίσεις της Κομισιόν

Τι είπε για τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα στο Κατάρ και την στάση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.



«Η Πρόεδρος στηρίζει όλο το Σώμα των Επιτρόπων», τονίζει ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ ερωτηθείς σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά και τη στάση της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ειδικότερα, ο κ. Μαμέρ επισημαίνει ότι αναφορικά με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου Σχοινά σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα στο Κατάρ, «οι θέσεις που έχει λάβει είναι σύμφωνες με αυτές της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν αποκλίσεις ούτε διαφορές».

Σχετικά με το ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν σχολίασε το ζήτημα της εμπιστοσύνης της στον Μαργαρίτη Σχοινά, ο Ερίκ Μαμέρ υπογραμμίζει ότι «η Πρόεδρος στηρίζει όλο το Σώμα των Επιτρόπων. Δεν χρειάζεται να το αναφέρει συγκεκριμένα τώρα σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο μέλος του Σώματος, καθώς δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις που να αφορούν το Κολλέγιο».



Επίσης ο κ. Μαμέρ διευκρίνισε ότι ο Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς δεν βρίσκεται υπό έρευνα.

«Ψευδείς, ανυπόστατοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί για δήθεν "διερεύνηση" του Μαργαρίτη Σχοινά. Χαμένοι στη μετάφραση...» ανέφερε νωρίτερα με ανάρτησή του στο Twitter ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Βαγγέλης Δεμίρης.

Ψευδείς, ανυπόστατοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί για δήθεν «διερεύνηση» του @Margschinas Χαμένοι στη μετάφραση...

— vangelis demiris (@vangelisdemiris) December 12, 2022

Το δημοσίευμα του Politico για εμπλοκή του Σχοινά στο “Qatar gate”

Δημοσίευμα του Politico υποστηρίζει ότι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ελέγχεται από τους αρμοδίους.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, είχε παραστεί στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Κατάρ και είχε επικριθεί από τους ευρωβουλευτές για τα tweet που είχε κάνει σχετικά με το Κατάρ. Μάλιστα, είχε γράψει σε ένα από τα tweets του ότι το Κατάρ είχε κάνει «σημαντική και απτή πρόοδο στις εργασιακές μεταρρυθμίσεις».

Σύμφωνα με το Politico, ο Μαργαρίτης Σχοινάς φέρεται να είχε εισηγηθεί να αρθούν οι απαιτήσεις για να εκδοθεί βίζα για το Κατάρ και το Κουβέιτ τον Απρίλιο. Η ψηφοφορία επρόκειτο να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εβδομάδα που διανύουμε, όμως - όπως όλα δείχνουν - δεν θα διεξαχθεί.

