Εύα Καϊλή - Ανδρουλάκης στο Ευρωκοινοβούλιο: Χρέος μας να είμαστε οι θεματοφύλακες της διαφάνειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συγχαρητήρια στις βελγικές Αρχές και πρότεινε να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στις περιουσίες όλων των ευρωβουλευτών.



Aπό το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πώς «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε καθεστώς ανυποληψίας την ευρωπαϊκή Δημοκρατία» και υπογράμμισε ότι «έχουμε χρέος να είμαστε οι θεματοφύλακες της διαφάνειας και της δημοκρατίας και όχι παραδείγματα προς αποφυγή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνεχάρη τις Βελγικές αρχές, που αποκάλυψαν αυτό το σκάνδαλο, «σε αντίθεση με άλλους που συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα», όπως ανέφερε συγκεκριμένα .

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε πώς από την πρώτη στιγμή που έμαθε για αυτήν τη σοκαριστική υπόθεση, προχώρησε άμεσα στη διαγραφή της Εύας Καϊλή από το κόμμα.

«Δεν φτάνει να λέμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, αλλά οφείλουμε να το αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας», σημείωσε και επισήμανε ότι τώρα είναι η ώρα της δράσης.

Πρότεινε στη κατεύθυνση αυτή:

Να απαγορεύεται σε κάθε Ευρωπαίο αξιωματούχο να γίνεται λομπίστας μετά το πέρας της θητείας του.

Όπως φτιάξαμε την ειδική υπηρεσία ελέγχου των κινητών ευρωβουλευτών και συνεργατών από κακόβουλα λογισμικά για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, αύριο το πρωί κιόλας να συγκροτήσουμε ένα ειδικό όργανο εξονυχιστικού ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των ευρωβουλευτών και πως αυτά αποκτήθηκαν.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πώς πρόκειται για δύο κινήσεις, που θα βοηθήσουν να έρθει το φως και να απομακρυνθεί κάθε σκιά.

«Το οφείλουμε στους πολίτες, που εκπροσωπούμε. Το οφείλουμε στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

