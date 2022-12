Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Βρέθηκε 14χρονη αγνοούμενη, αλλά η Αστυνομία “ξέχασε” να μας το πει!

Αίσθηση προκαλούν οι αναφορές από τον Σύλλογο, για την υπόθεση της 14χρονης, η οποία έχει εντοπιστεί εδώ και καιρό, αλλά επισήμως θεωρείται αγνοούμενη και αναζητείται!

Σε ανακοίνωση του, με σαφείς αιχμές προς την Ελληνική Αστυνομία για ελλιπή ενημέρωση, που εκθέτουν κυρίως το 14χρονο κορίτσι, το οποίο είχε εξαφανιστεί προ μηνών από το σπίτι του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια της Αμέλιας (ον.) Κ., (επ.), 14 ετών έληξε, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Αμέλια (ον.) Κ., (επ.) εξαφανίστηκε στις 18/02/2022 από την περιοχή του Θεολόγου, Σπάρτης Λακωνίας. Το «Χαμόγελο του παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 24/02/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης στις 28/02/2022, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς υπήρχε ενδεχόμενο να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/12/2022, από τις αστυνομικές αρχές για την εύρεση της ανήλικης, κατόπιν έρευνας ανθρώπων του Συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανήλικη είχε εντοπιστεί εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο οι αστυνομικές δεν είχε προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση μας με συνέπεια να εκτίθενται τα προσωπικά της στοιχεία.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αμέλιας (ον.) Κ., (επ.) και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

