“Qatar gate” - Εύα Καϊλή: η πρώτη απάντηση για το Κατάρ και τις “στενές επαφές”

Τι αναφέρεται στην πρώτη επίσημη, γραπτή ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της Εύας Καϊλή, λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στον ΑΝΤ1.

Στην πρώτη γραπτή επίσημη ανακοίνωση – απάντηση για τις βαριές κατηγορίες που τις αποδίδονται, από τις βελγικές Αρχές που την συνέλαβαν, για διαφθορά και δωροληψία από το Κατάρ, η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, διά του συνηγόρου της, επισημαίνει όσα αποκάλυψε μερικές ώρες νωρίτερα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στον ΑΝΤ1, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος της Εύας Καϊλή, υποστηρίζει ότι ψευδώς αποδίδεται στην κ. Καϊλή η προσπάθεια προσέγγισης της Ευρωβουλής με το Κατάρ και ότι όλες οι επαφές και τα ταξίδια έγιναν με πρωτοβουλία σε ανώτατο επίπεδο και καθ’ υπόδειξη της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην γραπτή ανακοίνωση, αντίθετα με όσα είπε νωρίτερα στον ΑΝΤ1, ο κ. Δημητρακόπουλος αποφεύγει να αναφερθεί σε οτιδήποτε άλλο όπως πχ. τα μετρητά που φέρεται να έχουν βρεθεί στην κατοχή της κ. Καϊλή και του πατέρα της.

Η ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της Εύας Καϊλή, Μιχάλη Δημητρακόπουλου:

«Σχετικά με την ψευδή φημολογία περί πρωτοβουλιών της Εύας Καϊλή για την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με την χώρα του Κατάρ, με απότερο σκοπό τον χρηματισμό της , παραθέτουμε τα κάτωθι δεδομένα:

Η Εύα Καϊλή βρέθηκε στο Κατάρ ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια των καθηκόντων της για την προώθηση της ατζέντας που της ανέθεσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η ατζέντα περιλαμβάνει την προώθησή των σχέσεων ΕΕ και Μέσης Ανατολής και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την δυνατότητα της άρσης βίζας για τους πολίτες των χωρών Κατάρ, Κουβέιτ, Ομάν. (Και προστέθηκε και το Εκουαδόρ στην ψηφοφορία).

Ο επίσημος εισηγητής της πρότασης ήταν ο Έρικ Μάρκαρντ, γερμανός ευρωβουλευτής με τους Πράσινους, και επικεφαλής της Επιτροπής LIBE.

Η συγκεκριμένη ατζέντα εντάσσεται στο πλαίσιο της από 2019 επίσημης πολιτικής και πρωτοβουλίας της Κομισιόν, να αναθέσει στην Επιτροπή LIBE του ΕΚ, την προώθησή της. Η Ιλβα Γιόχανσον, Επίτροπος Home Affairs, και ο Ανώτατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Γιόσεπ Μπόρελ ήταν αυτοί που ξεκίνησαν τις σχετικές διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι κάθε κίνηση, επαφή και δήλωση της Εύας Καϊλή για το Κατάρ έγινε σε εκτέλεση και εφαρμογή της επίσημης πολιτικής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ που χαράχτηκε σε ανώτατο επίπεδο και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως και άδειας από την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Εύα Καϊλή σε κάθε ταξίδι της στο Κατάρ συνοδευόταν πάντα σε κάθε της βήμα από τον ευρωπαίο αξιωματούχο Roberto Bendini».

