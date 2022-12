Αθλητικά

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ήττα στην παράταση για τους “πράσινους”

Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη «μάχη» στην Ισπανία και οδήγησε την αναμέτρηση με τη Βαλένθια στην παράταση, όμως εκεί λύγισε.

Ένα χαμένο ριμπάουντ στα 46΄΄ για τη λήξη της παράτασης (84-84κ.α.) και δύο σερί άστοχα τρίποντα σχεδόν στην εκπνοή, έδωσαν τέλος στο σερί του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετά από τέσσερις διαδοχικές νίκες, «έπεσε» στη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 94-91 από τις «νυχτερίδες», για την 13η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 6-7. Στον αντίποδα, η Βαλένθια ανέβηκε στο 6-7.

Ο Παναθηναϊκός... επέζησε από την «καυτή» τρίτη περίοδο των γηπεδούχων, που με βροχή τριπόντων ξέφυγαν με +14 (59-45) στο 25΄, είχε την ευκαιρία του στον... επίλογο του αγώνα, αλλά ο Ντουέιν Μπέικον από... ωραίος έγινε μοιραίος, καθώς στην τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας ο Αμερικανός δεν είδε το ρολόι και στην εκπνοή επιχείρησε ένα σουτ από τα 8 μέτρα, το οποίο βρήκε σίδερο...

Στην παράταση οι «πράσινοι» δεν κατέθεσαν τα όπλα, αλλά στο φινάλε το επιθετικό ριμπάουντ του Ριβέρο προ του Παπαγιάννη (έγραψε το 94-91 στα 27΄΄) και τα άστοχα τρίποντα των Γουόλτερς και Γουίλιαμς έκριναν το παιχνίδι...

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 44-41, 70-63, 84-84 κ.α., 94-91 παρ.

Τα επιθετικά ριμπάουντ (7 έναντι 1 της Βαλένθια) και η σταθερότητα από τα 6.75 (4/7), έδωσαν «φτερά» στον Παναθηναϊκό στην πρώτη περίοδο. Οι «πράσινοι» δεν αγχώθηκαν από τον γρήγορο ρυθμό που προσπάθησαν να επιβάλουν οι «νυχτερίδες», βρήκαν τις λύσεις από τα 6.75 και στο 5ο λεπτό έγραψαν στον φωτεινό πίνακα το υπέρ τους 18-10, για να ξεφύγουν στο 9΄ με +10 (25-15) και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο 26-20.

Ωστόσο, με την αστοχία να εγκαθίσταται στο «πράσινο στρατόπεδο» (1/5 τρίποντα στη δεύτερη περίοδο), ο Παναθηναϊκός έχασε την επιθετική του διάρκεια και με τον Ντούμπλιεβιτς να κάνει ό,τι θέλει μέσα και έξω από τη ρακέτα είδε τη Βαλένθια να πετυχαίνει την ανατροπή και να κλείνει το ημίχρονο «αγκαλιά» με το προβάδισμα. Οι Ισπανοί ολοκλήρωσαν στο 12΄ ένα σερί 8-0 για το προσπέρασμα (28-26), ο Ντούμπλιεβιτς κράτησε το προβάδισμα, ενώ το ξέσπασμα που ακολούθησε από τα 6.75 στο τελευταίο δίλεπτο, δια χειρός Τζόουνς και Πρέπελιτς, έγραψε το 44-41 του ημιχρόνου, με τον Γουίλιαμς να ευστοχεί στα 27΄΄ για τη λήξη στο μοναδικό εύστοχο τρίποντο του Παναθηναϊκού στη δεύτερη περίοδο.

Η κακή περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού, έδωσε ώθηση στη Βαλένθια στην τρίτη περίοδο, με την ισπανική ομάδα να ευστοχεί σε πέντε «κολλητά» τρίποντο και να ξεφεύγει στο 25΄ με +14 (59-45). Οι «νυχτερίδες» συνέχισαν να βασίζονται στο μακρινό σουτ (8ο εύστοχο τρίποντο) και στο 27΄ παρέμειναν σε απόσταση ασφαλείας (+13, 65-52). Ωστόσο, με τον Γουίλιαμς «ζεστό» και τον Μπέικον να αφυπνίζεται επιθετικά, ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους σκορ 3-11 για το 68-63, πριν ο Ριμπέρο στην εκπνοή διαμορφώσει το 70-63 στο 30΄.

Με τον Γουόλτερς να εκτελεί από μέση και μακρινή απόσταση ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε γρήγορα σε 70-70 στο 33΄ και παρά το ξέσπασμα των γηπεδούχων (σερί 6-0) και την απώλεια του Λι με 5 φάουλ, οι «πράσινοι» επέστρεψαν σε απόσταση αναπνοής στο 39΄, μειώνοντας σε 82-80, πριν ο Γουίλιαμς ισοφαρίσει σε 82-82 από τη γραμμή των βολών. Με τον Μπέικον on fire το «τριφύλλι» οι δύο ομάδες συνέχισαν ισόπαλες μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας, καθώς τόσο το σουτ του Τζόουνς, όσο και αυτό του Μπέικον (δεν είδε ότι τελείωνε ο χρόνος και επιχείρησε το νικητήριο σουτ από πολύ μακριά) δεν βρήκαν στόχο...

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η Βαλένθια έμεινε ζωντανή από τις χαμένες επιθέσεις των «πράσινων» και στο 44΄ βρέθηκε στο 92-91. Ο Μπέικον αστόχησε στην κρισιμότερη στιγμή, όπως και ο Ουέμπ από τα 6.75, με τη διαφορά όμως ότι στον τελευταίο ο Ριβέρο πήρε το επιθετικό ριμπάουντ προ του Παπαγιάννη και έγραψε το 94-91 στα 27΄΄ για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με τους Γουόλτερς και Γουίλιαμς από τα 6.75 για το «διπλό», αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόζερ, Γιόβτσιτς, Λαουριναβίτσιους

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Άλεξ Μουμπρού): Χάρπερ 8, Κλαβέρ, Πουέρτο, Πρέπελιτς 7 (1), Γουέμπ 18 (4), Λόπεθ-Αροστέγι, Τζόουνς 20 (4), Φερνάντο, Ράντεμπο, Ντούμπλιεβιτς 23 (3), Ριβέρο 16.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 8 (1), Γουόλτερς 10 (2), Λι 12 (2), Παπαγιάννης 2 , Γουίλιαμς 21 (4), Γ. Καλαϊτζάκης, Μπέικον 22 (1), Πονίτκα 10 (1), Γκουντάιτις 6

