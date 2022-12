Κόσμος

Φωτιές στη Χιλή: Ένας νεκρός, τραυματίες και δεκάδες σπίτια στάχτη (εικόνες)

"Μάχη" σε πολλά πύρινα μέτωπα στη Χιλή που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Άστεγοι δεκάδες πολίτες.

Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη Χιλή τις τελευταίες ημέρες στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο, τραυμάτισαν άλλους πέντε και προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν ολοσχερώς 46 κατοικίες στη μητροπολιτική περιοχή του Σαντιάγο, όπου απανθρακώθηκαν 6.500 στρέμματα, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (ONEMI) του υπουργείου Εσωτερικών χθες Τρίτη.

Η πυρκαγιά στην κοινότητα Μελιπίγια εξακολουθεί να μην έχει ελεγχθεί αφότου εκδηλώθηκε, την 11η Δεκεμβρίου, διευκρίνισε η ONEMI στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Τουλάχιστον 184 πολίτες έμειναν άστεγοι.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι 67χρονη με εγκαύματα στο 11% του σώματός της, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές σε ΜΜΕ.

?????? Incendioforestal descontrolado en sector de Loica Arriba, comuna de San Pedro, #Melipilla, Chile. pic.twitter.com/tA2gs5zdrM — Alerta Cambio Climatico (@AlertaCambio) December 12, 2022

Ο υπουργός Γεωργίας Εστέμπαν Βαλενσουέλα είπε σε δημοσιογράφους προχθές Δευτέρα πως το 52% των πυρκαγιών στη Χιλή εκδηλώθηκε εξαιτίας αμέλειας ή ατυχημάτων, το 12% είχε άγνωστη αιτία ή ερευνάται, και μόλις το 1% οφειλόταν σε φυσικά αίτια. Στηλίτευσε πως το 35% των πυρκαγιών αποδίδεται σε εμπρησμούς.

Οι εμπρηστές «δεν είναι δυνατόν να μείνουν ατιμώρητοι», τόνισε ο κ. Βαλενσουέλα, απαιτώντας η εισαγγελία να «αναλάβει δράση», να μην υπάρξει «ατιμωρησία».

Οι δασικές πυρκαγιές την τρέχουσα περίοδο έχουν ήδη απανθρακώσει πάνω από 40.000 στρέμματα εκτάσεων με βλάστηση και απειλούν αρκετές κοινότητες.

Τομείς στο κεντρικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας Σαντιάγο, της Βαλπαραΐσο, της Ο’ Χίγκινς και της Μάουλε κηρύχθηκαν σε κόκκινο συναγερμό τα τελευταία 24ωρα.

Προχθές Δευτέρα, η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά εξέφραζε ανησυχία για το ότι «παρά τον κίνδυνο, προβάλλεται αντίσταση στις συστάσεις (των αρχών) οι πολίτες να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους».

Οι δασικές πυρκαγιές είναι συχνές στη Χιλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, όταν υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωσή τους.

