Κόσμος

Τουρκία - Λιβύη κατά Ελλάδας με επιστολή στον ΟΗΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν από κοινού η Λιβύη και η Τουρκία, σε επιστολή τους σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο που υπέγραψαν προσφάτως για τους υδρογονάνθρακες.

Η Ελλάδα να «σεβαστεί τις κυρίαρχες αποφάσεις των δύο γειτονικών χωρών», αναφέρει η Τουρκία και η Λιβύη σε κοινή επιστολή τους στον ΟΗΕ απαντώντας σε προηγούμενη επιστολή της Ελλάδας για το τουρκολιβυικό μνημόνιο. Καλούν την Αθήνα «να τερματίσει τις αβάσιμες κατηγορίες, την εχθρική ρητορική και τις ενέργειες που αυξάνουν την ένταση».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην επιστολή του αντιπροσώπου της Τουρκίας στον ΟΗΕ, Φεριντούν Σινιρλίογλου, και του μονίμου αντιπροσώπου της Λιβύης στον ΟΗΕ, Taher El-Sonni προς τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ «η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, αντίθετα με τους ισχυρισμούς της Ελλάδας, έχει την εξουσία να συνάπτει και να καταγγέλλει διεθνείς συμφωνίες και ότι οι νόμοι της εξουσιοδοτούν την κυβέρνηση να συνάπτει συμφωνίες με άλλα κράτη».

«Οι ισχυρισμοί της Ελλάδας ότι η συμφωνία που υπέγραψαν η Λιβύη και η Τουρκία στον τομέα των υδρογονανθράκων έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική διαδικασία υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ δεν έχουν νομική βάση και αντίθετα ο οδικός χάρτης που θα οδηγήσει σε πολιτική λύση στη Λιβύη δίνει στην κυβέρνηση πλήρη εξουσία κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας προς τις εκλογές. Η εξουσία τόσο για τα εσωτερικά θέματα όσο και για τα εξωτερικά ανήκει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης», αναφέρεται στην επιστολή. Υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα αγνόησε σκόπιμα τις συμφωνίες πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη λιβυκή κυβέρνηση στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της οικονομίας και ότι καμία χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, δεν δικαιούται να παρεμβαίνει σε συμφωνίες μεταξύ κυρίαρχων κρατών.

Σύμφωνα με την επιστολη, η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019, κοινοποιήθηκε στον ΟΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 102 του Καταστατικού χάρτη και επετεύχθη δίκαιη λύση βάσει του διεθνούς δικαίου. Δηλώνεται επίσης ότι οι ισχυρισμοί της Ελλάδας ότι η εν λόγω συμφωνία παραβίασε τα κυριαρχικά της δικαιώματα είναι απαράδεκτοι.

Αναφέρεται ακόμη ότι «παρόμοια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, μετά το μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, στην εν λόγω περιοχή είναι «άκυρη».

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι η Ελλάδα αγνοεί τα δικαιώματα κυριαρχίας της Τουρκίας και της Λιβύης με τις επεκτατικές της διεκδικήσεις στο ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην περιοχή και ότι ερμηνεύει το ναυτικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν.

«Η Ελλάδα δεν λαμβάνει υπόψη της την αρχή της ισότητας στην οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και συμπεριφέρεται ως κράτος αρχιπελάγους, παραβιάζοντας το δίκαιο και απαιτώντας την παραχώρηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες ανεξάρτητα από τη θέση τους, το μέγεθός τους, το αν κατοικούνται ή όχι και την οικονομική βιωσιμότητά τους».

Οι συμφωνίες, σύμφωνα με την επιστολή, που υπογράφηκαν μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση υδρογονανθράκων και θαλάσσιων δικαιοδοσιών δεν παραβιάζουν ούτε το διεθνές δίκαιο ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επισημαίνεται ότι η Ελλάδα προσπαθεί να "απαξιώσει" τις προσπάθειες της Λιβύης και της Τουρκίας να προωθήσουν το διάλογο στη Μεσόγειο απέναντι στον ΟΗΕ.





Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο και τα “λιοντάρια” του

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”

Κεφαλάρι: Σκύλος Ντόγκο Αρτζεντίνο κατασπάραξε κοκόνι