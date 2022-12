Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Γαλλία: Γκριεζμάν… ο “ρυθμιστής” των “τρικολόρ”

Ως “καταλύτης” για την απόδοση συνολικά του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Γαλλίας φέρεται ο Αντουάν Γκριεζμάν. Οι κινήσεις του προπονητή, οι δηλώσεις του ίδιου και η αγάπη των συμπαικτών του.

Η Εθνική Γαλλίας θα βρεθεί απόψε (14/12, 21:00) για έβδομη φορά, σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου, καθώς θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη του Μαρόκου, με «έπαθλο» μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2022, που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (18/12).

Οι «τρικολόρ», θεωρούνται ως η πληρέστερη ομάδα του τουρνουά κι έφθασε με σχετική άνεση στον ημιτελικό, παρά σημαντικές τις απουσίες των Καντέ, Πογκμπά, Μπενζεμά και Ερναντέζ. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, έχει στην διάθεση του πληθώρα εξαιρετικών ποδοσφαιριστών, όμως αυτός που αποδεικνύεται «καταλύτης», είναι ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Προφανώς με «έμπνευση» του Γάλλου ομοσπονδιακού τεχνικού, ο 31χρονος μεσοεπιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, «οπισθοχώρησε» αισθητά στην διάταξη των «πετεινών» και δεν συμμετέχει όσο παλαιότερα στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο «Γκριζού» έχει εξελιχθεί στον «εγκέφαλο» αυτής της ομάδας, καθώς από τα πόδια του περνούν οι περισσότερες μπάλες, πριν η «στρογγυλή Θεά» μεταφερθεί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, με αποδέκτες τους Μπαπέ, Ζιρού και Ντεμπελέ. Ο Γκριεζμάν, διαθέτει και την ωριμότητα και την ποδοσφαιρική ευφυϊα, για να ανταπεξέλθει ιδανικά στον ρόλο του ηγέτη, ενώ παράλληλα, είναι υποδειγματικός και στην ανασταλτική λειτουργία.

«Όταν είμαι σωματικά καλά, το μυαλό μου είναι πολύ καλύτερο», είπε ο Γάλλος άσος στις αρχές Δεκεμβρίου από την Ντόχα και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ιδιωτική μου ζωή και στο μυαλό μου. Πέρασα δύσκολα στην Μπαρτσελόνα και όταν επέστρεψα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, προσπάθησα να βρω τον εαυτό μου. Τώρα, πλέον, έχω αυτοπεποίθηση».

Η αυτοπεποίθηση του «Γκριζού» πηγάζει και από την απόλυτη εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Ντεσάμπ, τα τελευταία εννέα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στον ημιτελικό με το Μαρόκο, ο Γκριεζμάν, θα παίξει για 73η διαδοχική (!) φορά με τους «τρικολόρ», όντας ο κάτοχος ενός αξεπέραστου ρεκόρ.

«Δίνω τα πάντα για την φανέλα, για την Γαλλία, αλλά και για εκείνον», λέει ο Γκριεζμάν κι εξηγεί: «Κάθε παιχνίδι, κάθε ενέργεια που κάνω, είναι σαν ένα «ευχαριστώ», που του στέλνω».

Ο Γκριεζμάν, είναι ιδιαίτερα αγαπητός και από τους συμπαίκτες του, όπως μαρτυρούν τα λόγια του Ζιλ Κουντέ: «Εδώ και χρόνια, ο Αντουάν έχει γίνει βασικός κι εκπροσωπεί πολύ καλά την ομάδα. Παλεύει πολύ για την ομάδα, τρέχει και πιέζει αμείλικτα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό», ενώ ο Ραφαέλ Βαράν, προσθέτει: «Έχει την εμπειρία. Παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Προσφέρει πολλά στην ομάδα, εντός κι εκτός γηπέδου».

