ΑΕΛ - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελία από 25χρονη για ποδοσφαιριστή

Τι ισχυρίζεται ο επιθετικός της ΑΕΛ που καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση. Τι ζητά η ΕΠΟ.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λάρισας η καταγγελία που έκανε μια 25χρονη εναντίον ενός ποδοσφαιριστή για σεξουαλική παρενόχληση.

Η νεαρή κοπέλα στη Λάρισα κατήγγειλε τη σεξουαλική παρενόχληση και πολύ γρήγορα ξεκίνησε διερεύνηση.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις, με την ΕΠΟ να ζητάει να χυθεί άπλετο φως, για να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Ο ποδοσφαιριστής που καταγγέλθηκε είχε αγωνιστεί στην ΑΕΛ ως δανεικός πριν από μερικά χρόνια και η καταγγελία έγινε όταν έφυγε από την πόλη.

Ο ίδιος αρνείται τα πάντα από την πρώτη στιγμή, με τις Αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Τη συνδρομή της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Λάρισας, προκειμένου να λάβει στοιχεία, καθώς και να ενημερωθεί για την ποινική εξέλιξη υπόθεσης, ζητά με επιστολή του το Ερευνητικό Τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).

Η ΕΠΟ επανέρχεται, με αφορμή τη διερεύνηση υπόθεσης που, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», αφορά στην πιθανή διάπραξη του αδικήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης με φερόμενη ως παθούσα 25χρονη Λαρισαία, από 29χρονο ποδοσφαιριστή που είχε αποκτηθεί ως δανεικός πριν από λίγα χρόνια από την ΑΕΛ, από ομάδα της Μακεδονίας για τη θέση του περιφερειακού επιθετικού.

Η καταγγελία έγινε τον Νοέμβριο του 2021, περίοδος όπου ο ποδοσφαιριστής είχε επιστρέψει στη μητρική ΠΑΕ, με την ΕΠΟ να κάνει γνωστή την έρευνά της στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Ακολούθησε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, αστυνομικοί της οποίας προχώρησαν στη λήψη καταθέσεων.

Η ΕΠΟ επανέρχεται στην υπόθεση, κάνοντας γνωστό στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας ότι ερευνητής της Επιτροπής Δεοντολογίας, με αφορμή πάντα τα δημοσιεύματα, έχει ήδη εκκινήσει «αυτεπάγγελτη έρευνα για την πιθανή διάπραξη του αδικήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως αυτό τυποποιείται στο άρθρο 24 παρ. 2 του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ» κατά του ποδοσφαιριστή, με φερόμενη ως παθούσα την 25χρονη Λαρισαία.

Η έρευνα της ΕΠΟ διεξάγεται παράλληλα με την ποινική έρευνα της υπόθεσης, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τεθεί στο αρχείο από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας από τον περασμένο Απρίλιο.

Η αναφορά της ΕΠΟ για «απρεπή και σεξουαλικά παρενοχλητική λεκτική στάση» του ποδοσφαιριστή έναντι της 25χρονης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Λάρισα, η οποία εξετάζοντας τα διαφαινόμενα αδικήματα της εξύβρισης και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της Λαρισαίας έθεσε τελικά την υπόθεση στο αρχείο.

