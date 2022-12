Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Συνελήφθη ο “Μιχάλης”

Ο περιβόητος "Μιχάλης" φέρεται ότι συνόδευε τη 12χρονη στα αυτοκίνητα ανδρών που τη βίαζαν -και της έκλεινε ραντεβού

Του Μανώλη Ασαριώτη

Συνελήφθη ο αποκαλούμενος "Μιχάλης" από την υπόθεση της 12 Χρόνης από τον Κολωνό.

Η ανακρίτρια προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκδοση του όγδοου εντάλματος σύλληψης εμπλεκόμενου στην σεξουαλική βία και εκμετάλλευση του παιδιού, με πρωταγωνιστή στη φρίκη τον προσωρινά κρατούμενο 53χρονο επιχειρηματία.

Το ένταλμα που εξέδωσε η ανακρίτρια αφορά πρόσωπο που η ίδια η 12χρονη έχει κατονομάσει ως "ο Μιχάλης", το οποίο φέρεται να είχε ρόλο αντίστοιχο με τον 53χρονο στα «ραντεβού» για τα βασανιστήρια που βίωνε η ανήλικη.

Ο "Μιχάλης" έχει κατονομαστεί από το παιδί, το οποίο φαίνεται να μην τον έχει δει από κοντά, ως ο δεύτερος άνδρας που κανόνιζε συναντήσεις της φρίκης με "πελάτες", όπως έκανε και ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση. Φέρεται επίσης να έχει υποστηρίξει ότι ο 53χρονος έστελνε μηνύματα στον "Μιχάλη" προσποιούμενος την ίδια και λέγοντας πως έχει μεγάλη ανάγκη χρημάτων και ότι ο παραλήπτης των μηνυμάτων αυτών κανόνιζε ραντεβού για το παιδί με "φίλους του".

Αυτή την ώρα γίνεται έρευνα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος είναι συνταξιούχος ναυτικός, έχει ανήλικο παιδί, έβαζε "αγγελίες" της 12χρονης σε ιστοσελίδες διαφημίσεων οίκων ανοχής, ανάμεσα στους οποίους και εκείνος που φέρεται να εξέδιδαν το ανήλικο κορίτσι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη πριν από λιγο με ένταμα από Αστυνομικους της Υποδιεύθυνσης Προστασίας ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικης 57χρονος ημεδαπός για την υπόθεση μαστροπείας στον Κολωνό. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

