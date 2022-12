Κοινωνία

Κολωνός – 12χρονη: Ένταλμα σύλληψης για τον “Μιχάλη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ήταν ο ρόλος του στην υπόθεση σύμφωνα με την ανακρίτρια. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.





Τη σύλληψη του νεαρού άντρα που όπως και ο προφυλακισμένος για την υπόθεση 53χρονος έκλεινε «ραντεβού» σεξουαλικής κακοποίησης στο 12χρονο κορίτσι από τον Κολωνό διέταξε η ανακρίτρια της υπόθεσης με ένταλμα που εξέδωσε σε βάρος του.

Η δικαστική λειτουργός προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες στην έκδοση του όγδοου εντάλματος σύλληψης εμπλεκόμενου στην σεξουαλική βία και εκμετάλλευση του παιδιού, με πρωταγωνιστή στη φρίκη τον προσωρινά κρατούμενο 53χρονο επιχειρηματία.

Το ένταλμα που εξέδωσε η ανακρίτρια αφορά πρόσωπο που η ίδια η 12χρονη έχει κατονομάσει ως «ο Μιχάλης», το οποίο φέρεται να είχε ρόλο αντίστοιχο με τον 53χρονο στα «ραντεβού» για τα βασανιστήρια που βίωνε η ανήλικη.

Ο «Μιχάλης» έχει κατονομαστεί από το παιδί, το οποίο φαίνεται να μην τον έχει δει από κοντά, ως ο δεύτερος άνδρας που κανόνιζε συναντήσεις της φρίκης με «πελάτες», όπως έκανε και ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση. Φέρεται επίσης να έχει υποστηρίξει ότι ο 53χρονος έστελνε μηνύματα στον «Μιχάλη» προσποιούμενος την ίδια και λέγοντας πως έχει μεγάλη ανάγκη χρημάτων και ότι ο παραλήπτης των μηνυμάτων αυτών κανόνιζε ραντεβού για το παιδί με «φίλους του».

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι έχει καταθέσει πως «Μιχάλης» και 53χρονος δεν γνωρίζονταν.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar gate”: Η Εύα Καϊλή, ο ανακριτής και η πιθανή προφυλάκιση

ΑΕΛ - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελία από 25χρονη για ποδοσφαιριστή

Βόλος - Θάνατος βρέφους: Καταγγελία για “φακελάκι” και ιατρικά λάθη