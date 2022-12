Κοινωνία

Κολωνός - Κατάθεση 12χρονης: Live sex show και βιασμοί σε σπίτια, αυτοκίνητα, οίκο ανοχής

Συγκλονίζουν όσα φέρεται να έχει καταθέσει η ανήλικη. Οι αστυνομικοί αναζητούν κι άλλα πρόσωπα που συνευρίσκονταν ερωτικά μαζί της και ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό, που βίαζε και εξέδιδε ο προφυλακισμένος 53χρονοςς, προκύπτουν μέσα από την 4η κατά σειρά και τελευταία μέχρι σήμερα, κατάθεση της μικρής στους ψυχολόγους του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, που αποκαλύπτει το protothema.gr.

Το κοριτσάκι αποκάλυψε ότι, εκτός από τα αυτοκίνητα στο μετρό των Σεπολίων, τον οίκο ανοχής στο Γκάζι, το Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, «επισκεπτόταν» γνωστό ξενοδοχείο της πόλης (αναφέρει το όνομά του), όπου τη βίαζε ένας άνδρας που κυκλοφορούσε με τζιπ.

Επίσης, κάνει λόγο για live μεταδόσεις που έκανε σε άτομα που της υποδείκνυε ο 53χρονος με βασικό πελάτη έναν 60χρονο, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, για επισκέψεις κατ’ εντολή του 53χρονου σε σπίτια ανδρών, ενώ αναφέρεται και σε έναν «παχουλό μεσήλικα», που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ο οποίος την πίεζε να φεύγουν διήμερα μαζί.

Τέλος, κάνει λόγο για έναν 55χρονο που κυκλοφορούσε με μια θηριώδη Mercedes, αναφέρει το όνομά του, λέγοντας πως κατάφερε να του ξεγλιστρήσει, γιατί συνεχώς της μιλούσε πολύ άσχημα, ενώ μιλάει για διευκολύνσεις που έκανε ο 53χρονος σε πελάτες, οι οποίοι πλήρωναν με δόσεις (!), για να συνευρεθούν με τη 12χρονη.

Τα νέα δεδομένα ανοίγουν τη «βεντάλια» των ερευνών, καθώς στο στόχαστρο μπαίνουν και άτομα που έχει κατονομάσει και αναγνωρίσει η μαθήτρια και τα οποία δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν και δεν έχουν ακόμη συλληφθεί.

Την ίδια ώρα, ο 53χρονος, μέσα από το κελί των Φυλακών Γρεβενών, έδωσε μέσω του συνηγόρου του μια νέα πληροφορία. Αφορά έναν μυστηριώδη άνδρα με το μικρό όνομα «Γιώργος» (αναφέρει και το επώνυμό του) για τον οποίο, όπως λέει, έχει κάνει έρευνα, του το έχει εκμυστηρευτεί, ισχυρίζεται, και η 12χρονη ότι αυτός ο άνδρας τη βίαζε πριν γνωρίσει τον 53χρονο. Με αυτό τον τρόπο ο κατηγορούμενος θέλει να αποδείξει ότι δεν ήταν ο πρώτος που είχε βιάσει τη 12χρονη, αλλά υπήρχε κι άλλος νωρίτερα.

Το ξενοδοχείο και το τζιπ

Στην τελευταία κατάθεση της 12χρονης, αφού γίνεται συζήτηση με την αστυνομικό-παιδοψυχολόγο, στη συνέχεια της δείχνουν φωτογραφίες συγκεκριμένων ανδρών για τον καθένα από τους οποίους η μαθήτρια έδινε συγκεκριμένα στοιχεία. Αρχικά, το παιδί στην ερώτηση αν συνέβαιναν άλλου είδους πράγματα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που κυκλοφορούσε με τζιπ, είπε ότι δεν μπορεί να πει περισσότερα πράγματα, όμως στη συνέχεια «έσπασε» και μίλησε. Αφού στην κατάθεση περιγράφονται σκηνικά που δεν μπορούν να αναπαραχθούν, η συνέχεια είναι η εξής:

Ερώτηση: Σου ζήτησε να γίνει κάτι άλλο; Συνέβη αυτό όλες τις φορές που βρεθήκατε;

Σου ζήτησε να γίνει κάτι άλλο; Συνέβη αυτό όλες τις φορές που βρεθήκατε; Απάντηση: Όχι, μόνο τη μία φορά.

Όχι, μόνο τη μία φορά. Ερώτηση: Πού βρέθηκες με αυτό τον άνδρα; Θυμάσαι;

Πού βρέθηκες με αυτό τον άνδρα; Θυμάσαι; Απάντηση: Τη μία φορά στο σημείο που σας έχω πει. Τη δεύτερη το ίδιο και την τρίτη ήθελε αυτός να πάμε στο ξενοδοχείο. Εγώ δεν ήθελα και με πήγε από εκεί και μπήκα.

Τη μία φορά στο σημείο που σας έχω πει. Τη δεύτερη το ίδιο και την τρίτη ήθελε αυτός να πάμε στο ξενοδοχείο. Εγώ δεν ήθελα και με πήγε από εκεί και μπήκα. Ερώτηση: Θυμάσαι το ξενοδοχείο αυτό;

Θυμάσαι το ξενοδοχείο αυτό; Απάντηση: Ναι (αναφέρει την επωνυμία του ξενοδοχείου)».

Στις επόμενες γραμμές αναφέρονται διάλογοι που δεν μπορούν να αναπαραχθούν, ενώ μετά η ερώτηση της αστυνομικού αφορά το αυτοκίνητο του άνδρα.

Ερώτηση: Τι αυτοκίνητο είχε; Θύμισέ μου.

Τι αυτοκίνητο είχε; Θύμισέ μου. Απάντηση: Σαν τζιπ.

Σαν τζιπ. Ερώτηση: Είχε ένα αυτοκίνητο σαν τζιπ. Οπότε ό,τι άλλο μου έχεις πει είναι έτσι ακριβώς.

Είχε ένα αυτοκίνητο σαν τζιπ. Οπότε ό,τι άλλο μου έχεις πει είναι έτσι ακριβώς. Απάντηση: Ναι.

Προτάσεις για διήμερα

Στις πολύωρες συζητήσεις-καταθέσεις της 12χρονης με την ειδική ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. υπήρχαν στιγμές που η μικρή δεν άντεχε, ήθελε να σταματήσει την κουβέντα και άλλες φορές που η ίδια ξεκλείδωνε και έλεγε πράγματα που προηγουμένως είχε αρνηθεί να καταθέσει. Όπως για παράδειγμα σε έναν διάλογο που αποκαλύπτεται ότι το παιδί δεχόταν προτάσεις για διήμερα ταξίδια.

Ερώτηση: Να σε ρωτήσω αν υπήρχε ποτέ κάποιος άνδρας ο οποίος προσπάθησε να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί σου;

Απάντηση: Ναι, ήταν.

Ναι, ήταν. Ερώτηση: Τι ήθελε από σένα;

Τι ήθελε από σένα; Απάντηση: Μου είχε πει να πάμε διήμερο και αυτό... Αλλά είχαμε βρεθεί.

Μου είχε πει να πάμε διήμερο και αυτό... Αλλά είχαμε βρεθεί. Ερώτηση: Είναι ένας άνδρας με τον οποίο λοιπόν είχατε βρεθεί από κοντά. Είχατε και επαφή;

Είναι ένας άνδρας με τον οποίο λοιπόν είχατε βρεθεί από κοντά. Είχατε και επαφή; Απάντηση: Ναι. Τρεις-τέσσερις...

Ναι. Τρεις-τέσσερις... Ερώτηση: Ο οποίος μετά από αυτές τις φορές σου είπε “Πάμε και ένα διήμερο μαζί;” Τι θυμάσαι; Τι στοιχείο σου έρχεται πιο εύκολα στο μυαλό γι’ αυτόν τον άνθρωπο;

Ο οποίος μετά από αυτές τις φορές σου είπε “Πάμε και ένα διήμερο μαζί;” Τι θυμάσαι; Τι στοιχείο σου έρχεται πιο εύκολα στο μυαλό γι’ αυτόν τον άνθρωπο; Απάντηση: Είχε το όνομα του ΑΜ στο viber και στο whatsapp, ήταν παντρεμένος, είχε δύο κόρες και ένα άσπρο αμάξι Toyota, κάπως έτσι.

Είχε το όνομα του ΑΜ στο viber και στο whatsapp, ήταν παντρεμένος, είχε δύο κόρες και ένα άσπρο αμάξι Toyota, κάπως έτσι. Ερώτηση: Σου είχε πει καθόλου τι δουλειά κάνει, το μικρό του όνομα; Δεν σ’ το είπε ποτέ; Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος;

Σου είχε πει καθόλου τι δουλειά κάνει, το μικρό του όνομα; Δεν σ’ το είπε ποτέ; Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος; Απάντηση: Δεν το θυμάμαι. Ήταν παχουλός και το αμάξι ήταν ηλεκτρικό.

Δεν το θυμάμαι. Ήταν παχουλός και το αμάξι ήταν ηλεκτρικό. Ερώτηση: Τον αναγνώρισες πουθενά μεταξύ αυτών των ανθρώπων; (αναφέρεται σε φωτογραφίες υπόπτων που έδειξαν στη μικρή)

Τον αναγνώρισες πουθενά μεταξύ αυτών των ανθρώπων; (αναφέρεται σε φωτογραφίες υπόπτων που έδειξαν στη μικρή) Απάντηση: Οχι.

Live sex show

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων γνώριζαν ότι ο 53χρονος έβαζε το παιδί να βγάζει βίντεο και φωτογραφίες τις οποίες πούλαγε 20 και 25 ευρώ σε διαδικτυακούς πελάτες. Όμως, στην τελευταία κατάθεση, η μικρή αποκαλύπτει ότι έκανε και live μεταδόσεις ανοίγοντας την κάμερα του κινητού.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί της έδειξαν μία φωτογραφία ενός 60χρονου άνδρα με το μικρό όνομα «Γιώργος».

Ερώτηση: Αυτόν, σε αυτή τη φωτογραφία, τον θυμάσαι;

Αυτόν, σε αυτή τη φωτογραφία, τον θυμάσαι; Απάντηση: Τον λένε “Γιώργο” και έστελνε λεφτά για φωτογραφίες-βίντεο.

Τον λένε “Γιώργο” και έστελνε λεφτά για φωτογραφίες-βίντεο. Ερώτηση: Μόνο φωτογραφίες και βίντεο;

Μόνο φωτογραφίες και βίντεο; Απάντηση: Και με βιντεοκλήση στο viber.

Και με βιντεοκλήση στο viber. Ερώτηση: Απλά για να σε δει ή ήθελε κάτι συγκεκριμένο;

Απλά για να σε δει ή ήθελε κάτι συγκεκριμένο; Απάντηση: Κάτι συγκεκριμένο.

Κάτι συγκεκριμένο. Ερώτηση: Ζητούσε να σε δει, δηλαδή, χωρίς ρούχα;

Ζητούσε να σε δει, δηλαδή, χωρίς ρούχα; Απάντηση: Ναι.

Ναι. Ερώτηση: Κάτι πιο σεξουαλικό, δεν ήθελε απλά να συνομιλήσετε.

Κάτι πιο σεξουαλικό, δεν ήθελε απλά να συνομιλήσετε. Απάντηση: Ναι.

Ναι. Ερώτηση: Και είχε βάλει αρκετές φορές χρήματα;

Και είχε βάλει αρκετές φορές χρήματα; Απάντηση: Τέσσερις. Είχε ζητήσει να βρεθούμε από κοντά, αλλά ποτέ δεν βρεθήκαμε. Δεν το κανονίσαμε.

Τέσσερις. Είχε ζητήσει να βρεθούμε από κοντά, αλλά ποτέ δεν βρεθήκαμε. Δεν το κανονίσαμε. Ερώτηση: Τι γνώριζε για την ηλικία σου;

Τι γνώριζε για την ηλικία σου; Απάντηση: Ότι είμαι 16.

Ραντεβού σε σπίτι

Στην τελευταία κατάθεση, η 12χρονη αποκάλυψε ότι επισκέφθηκε γνωστό ξενοδοχείο του κέντρου μετά από επιθυμία του άνδρα με το τζιπ. Όμως, στην ίδια κατάθεση, αναφέρει ότι έχει πάει και σε σπίτι πελάτη. Η αποκάλυψη αυτή έγινε όταν της έδειξαν μια φωτογραφία.

Απάντηση: Με αυτόν είχαμε βρεθεί 16 Ιουλίου και μένει στον Κορυδαλλό.

Με αυτόν είχαμε βρεθεί 16 Ιουλίου και μένει στον Κορυδαλλό. Ερώτηση: 16 Ιουλίου τώρα; Φέτος, αυτό το καλοκαίρι; Πώς και το θυμάσαι αυτό;

16 Ιουλίου τώρα; Φέτος, αυτό το καλοκαίρι; Πώς και το θυμάσαι αυτό; Απάντηση: Ήταν τότε τα γενέθλιά μου. Την επόμενη μέρα.

Ήταν τότε τα γενέθλιά μου. Την επόμενη μέρα. Ερώτηση: Πώς τον γνώρισες αυτόν τον άνδρα;

Πώς τον γνώρισες αυτόν τον άνδρα; Απάντηση: Από το blindchat και μιλούσαμε στο viber. Είχαμε βρεθεί τρεις φορές. Δύο στο αυτοκίνητο και μία στο σπίτι του.

Από το blindchat και μιλούσαμε στο viber. Είχαμε βρεθεί τρεις φορές. Δύο στο αυτοκίνητο και μία στο σπίτι του. Ερώτηση: Εκεί που μου είπες λοιπόν, εκείνη την ημέρα που ήταν των γενεθλίων σου, πήγατε σπίτι του. Θυμάσαι πού τον έχεις δει τρεις φορές αυτόν τον άνδρα και πήγατε και μέχρι το σπίτι του στον Κορυδαλλό, θυμάσαι καθόλου κάτι για το αυτοκίνητό του που να σου έκανε εντύπωση; Έστω το χρώμα του;

Εκεί που μου είπες λοιπόν, εκείνη την ημέρα που ήταν των γενεθλίων σου, πήγατε σπίτι του. Θυμάσαι πού τον έχεις δει τρεις φορές αυτόν τον άνδρα και πήγατε και μέχρι το σπίτι του στον Κορυδαλλό, θυμάσαι καθόλου κάτι για το αυτοκίνητό του που να σου έκανε εντύπωση; Έστω το χρώμα του; Απάντηση: Απάντηση: Ήταν μαύρο νομίζω. Όταν πήγαμε σπίτι του, το έβαλε μέσα σε ένα πάρκινγκ. Πιλοτή. Το σπίτι είχε κουζίνα, ένα δωμάτιο και μπάνιο. Μόλις έμπαινες στο σπίτι ήταν η κουζίνα.

Απάντηση: Ήταν μαύρο νομίζω. Όταν πήγαμε σπίτι του, το έβαλε μέσα σε ένα πάρκινγκ. Πιλοτή. Το σπίτι είχε κουζίνα, ένα δωμάτιο και μπάνιο. Μόλις έμπαινες στο σπίτι ήταν η κουζίνα. Ερώτηση: Ήταν ένα σπίτι που φαίνεται ότι μένει ένας άνδρας μόνος του, ε;

Ήταν ένα σπίτι που φαίνεται ότι μένει ένας άνδρας μόνος του, ε; Απάντηση: Ναι. Ήταν πολυκατοικία.

Ο 55χρονος με τη Mercedes

Σε μία ακόμη φωτογραφία που της έδειξαν οι αστυνομικοί, η 12χρονη αναγνώρισε έναν από τους πελάτες του 53χρονου.

Ερώτηση: Θες να μου πεις γι’ αυτόν; (γίνεται μνεία στη φωτογραφία ενός ατόμου 65 ετών με το μικρό όνομα “Παναγιώτης”)

Θες να μου πεις γι’ αυτόν; (γίνεται μνεία στη φωτογραφία ενός ατόμου 65 ετών με το μικρό όνομα “Παναγιώτης”) Απάντηση: Αυτόν τον λένε “Πάνο”. Δεν είναι ο “Πάνος” που σας είχα πει την άλλη φορά με το κόκκινο Peugeot.

Αυτόν τον λένε “Πάνο”. Δεν είναι ο “Πάνος” που σας είχα πει την άλλη φορά με το κόκκινο Peugeot. Ερώτηση: Αυτόν τον “Πάνο” με το κόκκινο Peugeot δεν τον είδες σε καμιά φωτογραφία;

Αυτόν τον “Πάνο” με το κόκκινο Peugeot δεν τον είδες σε καμιά φωτογραφία; Απάντηση: Πουθενά. Θα τον αναγνώριζα.

Πουθενά. Θα τον αναγνώριζα. Ερώτηση: Αυτόν λοιπόν τον λένε “Πάνο”, και τι γνωρίζεις; Έχετε βρεθεί από κοντά;

Αυτόν λοιπόν τον λένε “Πάνο”, και τι γνωρίζεις; Έχετε βρεθεί από κοντά; Απάντηση: Έχει ένα Mercedes. Βρεθήκαμε, έδινε λεφτά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Ήθελε να γίνει αυτός, απλά εγώ του είπα όχι.

Έχει ένα Mercedes. Βρεθήκαμε, έδινε λεφτά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Ήθελε να γίνει αυτός, απλά εγώ του είπα όχι. Ερώτηση: Είχε προσπαθήσει να σε φιλήσει, να κάνει κάτι άλλο;

Είχε προσπαθήσει να σε φιλήσει, να κάνει κάτι άλλο; Απάντηση: Να με φιλήσει, αλλά δεν ήθελα. Δεν κάναμε τίποτα. Απλά μου μίλαγε».

Σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρεται στην κατάθεση, η μικρή δεν μπορούσε άλλο να καταθέσει και ζήτησε να κάνουν διάλειμμα. Στο τέλος της συζήτησης, το κοριτσάκι είπε ότι τσακώθηκαν με τον μεσήλικα με το Mercedes γιατί «μου μίλαγε πρόστυχα».

Ερώτηση: Αυτός έγινε καθόλου πιεστικός στη δική σου άρνηση;

Αυτός έγινε καθόλου πιεστικός στη δική σου άρνηση; Απάντηση: Μου μίλαγε περίεργα....

«Το έσκαγα από τον φωταγωγό»

Μία ακόμα αποκάλυψη που έκανε η μικρή μαθήτρια είναι ότι υπήρχαν φορές όπου, επειδή ήταν αργά το βράδυ, έφευγε κρυφά από το σπίτι μέσα από τον φωταγωγό. «Τότε, όταν βρεθήκαμε, ήταν βράδυ. Αργά και επειδή οι γονείς μου κοιμούνταν και όλοι μας κοιμόμασταν, εγώ έφυγα κρυφά. Ήταν μεσάνυχτα. Οι γονείς μου κοιμόντουσαν στο σαλόνι και στην κουζίνα έχει έναν φωταγωγό που βγαίνεις. Δίπλα από το παράθυρο είναι ο φωταγωγός και έτσι έφυγα», ανέφερε η 12χρονη μαθήτρια όταν οι αστυνομικοί της έδειξαν τη φωτογραφία ενός 39χρονου άνδρα με τον οποίο μιλούσαν μέσω εφαρμογής. Με το πρόσωπο αυτό συναντήθηκε μία φορά. Τότε που το έσκασε από τον φωταγωγό.

Κλείνοντας την 4η και τελευταία κατάθεση το κοριτσάκι αναφέρεται και στο Airbnb της οδού Ραιδεστού στο κέντρο της Αθήνας. Όπως είπε, εκεί συναντούσε έναν άνδρα σε κάθε επίσκεψη, ενώ ο 53χρονος είχε κλειδί και άνοιγε και έμπαινε μέσα σαν να ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά, «κανονικό σπίτι».

Η προτελευταία κατάθεση

Στην τρίτη κατάθεση, που έχει στη διάθεσή του το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», το παιδί αναφέρεται και στον οίκο ανοχής της οδού Κασσάνδρας, τον οποίο και αναγνώρισε. Όπως είπε, στις προηγούμενες καταθέσεις ντρεπόταν να το πει, όμως αυτή τη φορά αποφάσισε να μιλήσει. «Εκεί που πάνε γυναίκες για να κάνουν σεξ. Εκεί με είχε πάει ο Ηλίας.

Ερώτηση: Αυτό το μέρος που περιγράφεις ότι πάνε γυναίκες να κάνουν σεξ, εννοείς κάποιον οίκο ανοχής;

Αυτό το μέρος που περιγράφεις ότι πάνε γυναίκες να κάνουν σεξ, εννοείς κάποιον οίκο ανοχής; Απάντηση: Ναι. Με πήγε πέντε φορές. Χτύπαγε ο … (σημ: αναφέρει το όνομα του 53χρονου) ένα κουδούνι. Ανεβαίναμε και μας άνοιγε την πόρτα ένας κύριος. Ήταν ψηλός, περίπου 30-40.

Ναι. Με πήγε πέντε φορές. Χτύπαγε ο … (σημ: αναφέρει το όνομα του 53χρονου) ένα κουδούνι. Ανεβαίναμε και μας άνοιγε την πόρτα ένας κύριος. Ήταν ψηλός, περίπου 30-40. Ερώτηση: Και τι κάνατε με τον 53χρονο εκεί;

Και τι κάνατε με τον 53χρονο εκεί; Απάντηση: Είχε εκεί ένα δωμάτιο.

Είχε εκεί ένα δωμάτιο. Ερώτηση: Στο οποίο; Βρισκόσασταν οι δυο σας ερωτικά; Τι κάνατε;

Στο οποίο; Βρισκόσασταν οι δυο σας ερωτικά; Τι κάνατε; Απάντηση: Ναι.

Ναι. Ερώτηση: Όταν λοιπόν τέλειωνε η επαφή με τον Ηλία, τι συνέβαινε;

Όταν λοιπόν τέλειωνε η επαφή με τον Ηλία, τι συνέβαινε; Απάντηση: Περίμενα εγώ στο δωμάτιο και ερχόταν ένας άλλος.

Περίμενα εγώ στο δωμάτιο και ερχόταν ένας άλλος. Ερώτηση: Δεν τον είχες ξανασυναντήσει ποτέ;

Δεν τον είχες ξανασυναντήσει ποτέ; Απάντηση: Ναι.

Ναι. Ερώτηση: Και ερχόσουν σε επαφή με αυτόν. Μετά; Με άλλον και με άλλον; Είχες επαφές με πολλούς άνδρες;

Και ερχόσουν σε επαφή με αυτόν. Μετά; Με άλλον και με άλλον; Είχες επαφές με πολλούς άνδρες; Απάντηση: Ναι. Όχι με πολλούς. Εκεί, μέχρι πέντε.

Ναι. Όχι με πολλούς. Εκεί, μέχρι πέντε. Ερώτηση: Πληρώνανε;

Πληρώνανε; Απάντηση: Δεν ξέρω. Σε μένα δεν έδιναν τίποτα. Του 53χρονου έδιναν.

Δεν ξέρω. Σε μένα δεν έδιναν τίποτα. Του 53χρονου έδιναν. Ερώτηση: Πώς το ξέρεις αυτό;

Πώς το ξέρεις αυτό; Απάντηση: Αφού στο τέλος έβγαιναν έξω και άκουγα που έλεγαν “εντάξει”.

Πηγή: protothema.gr

