Κόσμος

Σιτηρά - ΟΗΕ: Μείωση στις διεθνείς τιμές λόγω της συμφωνίας της “Μαύρης Θάλασσας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συμβολή της συμφωνίας Ουκρανίας - Ρωσίας - Τουρκίας στην εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία και την πτώση των τιμών στα είδη διατροφής.

Πάνω από 14 εκατ. τόνοι σιτηρών έχουν εξαχθεί έως τώρα από τα ουκρανικά λιμάνια χάρη στην Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπεύθυνη για τις σχετικές συζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη, η γενική γραμματέας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) Ρεμπέκα Γκρίνσπαν τόνισε τον αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας που έχει οδηγήσει σε μείωση για επτά συνεχείς μήνες τις διεθνείς τιμές για τα προϊόντα διατροφής.

«Ξεπεράσαμε τους 14 εκατ. τόνους… που διανεμήθηκαν χάρη στην Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά», δήλωσε η Γκρίνσπαν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για όγκους «πολύ σημαντικούς για την αγορά».

Η λεγόμενη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας, που υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου για 120 ημέρες από τον ΟΗΕ, την Ουκρανία, τη Ρωσία και την Τουρκία, επέτρεψε να αμβλυνθεί η παγκόσμια επισιτιστική κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο και ανανεώθηκε για τέσσερις μήνες.

Η Γκρίνσπαν απέρριψε τις κατηγορίες αυτών που δηλώνουν ότι οι εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία καταλήγουν σε πλούσιες χώρες και όχι σε αναπτυσσόμενες. Η ίδια εξήγησε ότι πρέπει πρώτα απ’ όλα να διαφοροποιηθούν οι εξαγωγές σιτηρών για ζώα από αυτές που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, οι περισσότερες τροφές για τα ζώα ποτέ δεν πηγαίνουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται κυρίως για μια εισαγωγή ανεπτυγμένων χωρών», δήλωσε η ίδια.

Από την άλλη, «οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν σε μεγάλο βαθμό ωφεληθεί από την Πρωτοβουλία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας» σε ό,τι αφορά τα προϊόντα διατροφής που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, δήλωσε η ίδια. Έτσι, τα δύο τρίτα των εξαγωγών σίτου προορίζονται για αναπτυσσόμενες χώρες, εξήγησε η αξιωματούχος.

Ωστόσο η Γκρίνσπαν, που είναι πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, παραδέχθηκε ότι οι όγκοι των εξαγόμενων σιτηρών θα παραμείνουν και πάλι χαμηλότεροι από το επίπεδο του 2021. «Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί», δήλωσε.

Όπως σε και άλλες περιστάσεις, η Γκρίνσπαν εξέφρασε επίσης φόβους για έλλειψη λιπασμάτων την επόμενη χρονιά. Αλλά ο χρόνος πιέζει, διότι η περίοδος της σποράς δεν μπορεί να παραταθεί. «Γι’ αυτό τον λόγο καταβάλλουμε τόσες προσπάθειες για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό το γρηγορότερο δυνατόν», δήλωσε η ίδια.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Ο ρόλος της Καϊλή και του Τζόρτζι με την ηγετική ομάδα

Missing alert για την εξαφάνιση 37χρονου

Προϋπολογισμός 2023: Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή