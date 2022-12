Πολιτική

Συνάντηση Δένδια με τον ομόλογό του από τη Βόρεια Μακεδονία (εικόνες)

Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας για την επιθετική ρητορική της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ανακοίνωση του Αιγύπτου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την οριοθέτηση των δυτικών θαλάσσιων ορίων της Αιγύπτου, καλωσόρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, διαμηνύοντας πως «η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν συνεχή συντονισμό για θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο». Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι στην Αθήνα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε, μάλιστα, πως η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου για την οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών είναι ένα λαμπρό παράδειγμα που επιβεβαιώνει την πίστη της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας και που συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, σε αντίθεση με τα μνημόνια κατανόησης που υπεγράφησαν μεταξύ της διοίκησης της Τρίπολης και της Τουρκίας.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας για την επιθετική ρητορική της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφερθείς στις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της περιοχής, τόνισε πως έχουν εξελιχθεί σε εταιρικές σχέσεις.

Παράλληλα, έχοντας στο πλάι του τον Μπουγιάρ Οσμάνι, στις κοινές δηλώσεις τους μετά την τρίτη διμερή τους συνάντηση τους τελευταίους 7 μήνες, ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε το διττό μήνυμα πως η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα και συνηγορεί υπέρ του μέλλοντος των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, στηρίζει τη Βόρεια Μακεδονία προκειμένου να προάγει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να ενταχθεί στην ΕΕ και πως «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε τρίτα μέρη, τα οποία εμπνέονται από αναθεωρητικές βλέψεις», να εκμεταλλευτούν την κόπωση από όλη αυτή τη διαδικασία.

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, με τον Νίκο Δένδια να υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδει η Ελλάδα στην ενίσχυσή τους. «Η Ελλάδα είναι ο πιο στενός εταίρος και σύμμαχος στην περιοχή, χωρίς καμία κρυφή ατζέντα» κατέστησε σαφές και διαμήνυσε: «Μπορείτε πάντα να βασίζεστε στη φιλία μας και στην υποστήριξή μας». Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος πνεύματος, επισήμανε πως η υποστήριξη της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε με την ξεκάθαρη θέση καθώς και με τις συνεπείς προσπάθειες υπέρ της ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ, αλλά και μέσω της διοργάνωσης της πρώτης Διακυβερνητικής Διάσκεψης μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας. Όπως υπογράμμισε, η «Πολιτική Διακυβερνητική Διάσκεψη Βόρειας Μακεδονίας - ΕΕ» απέστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όχι μόνο για τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και για την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των Δυτικών Βαλκανίων.

Εστιάζοντας στη διμερή συνεργασία, συζήτησαν για θέματα ενέργειας, οικονομίας, διασυνδεσιμότητας, με τον Νίκο Δένδια να υπογραμμίζει ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο κοινών συμφερόντων, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πράσινη ενέργεια, η αμυντική βιομηχανία, «κάτι που είναι προς όφελος και των δύο χωρών, αλλά και του ΝΑΤΟ». Επίσης, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είπε πως συζήτησαν για τη στρατηγική σημασία του διανσυδετήριου αγωγού (Interconnector) μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας και πόσο σημαντική είναι η εναέρια επιτήρηση της χώρας από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, που ξεκίνησε το 2019, συγχαίροντας τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας για την ευθυγράμμιση με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως «όλες οι προσπάθειες μας έχουν στόχο να στηρίξουν τον ουκρανικό λαό» και τόνισε πως για την Ελλάδα η απάντηση είναι πάντα απλή και έχει να κάνει με τους θεμελιώδεις πυλώνες της εξωτερικής της πολιτικής, που είναι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, η εθνική κυριαρχία και η ανεξαρτησία όλων των κρατών, καθώς και η αποχή από τη χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας.

Περαιτέρω, ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τη Βόρεια Μακεδονία για την ανάληψη, σε λίγες ημέρες, της προεδρίας του ΟΑΣΕ για το 2023 και ευχήθηκε κάθε επιτυχία. Προσέθεσε πως θα είναι αρκετά δύσκολη αποστολή, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας η ευρωπαϊκή ήπειρος αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει την καταστροφική και επιθετική εισβολή. Ωστόσο, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Βόρεια Μακεδονία θα κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε ο ΟΑΣΕ να επιτελέσει την αποστολή του και να προάγει την ασφάλεια στην Ευρώπη. Μάλιστα, διαμήνυσε πως η Ελλάδα θα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια. Ακόμα, εκτίμησε πως κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Βόρειας Μακεδονίας «θα δούμε κάποιες λύσεις» για το θέμα της Ουκρανίας.

Μετά τις κοινές δηλώσεις, ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας στον Μπουγιάρ Οσμάνι, κατά το οποίο αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα διμερούς συνεργασίας και εμπορίου, περιφερειακής και παγκόσμιας συνεργασίας, καθώς και ασφάλειας στην Ευρώπη, αλλά και για την εισβολή στην Ουκρανία.

Μπουγιάρ Οσμάνι: Παράδειγμα καλής γειτονίας, η σχέση Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημερινή του επίσκεψη στην Αθήνα. «Είναι πάντα πολύ ευχάριστο να βρίσκομαι στην Αθήνα ανάμεσα σε εταίρους και φίλους» επισήμανε αποτυπώνοντας το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Προς επίρρωση, ο Μπουγιάρ Οσμάνι δήλωσε πως είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένος που η σχέση μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας παρέχει ένα αληθινό παράδειγμα καλής γειτονίας. «Ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε μια μακρά και σταθερή συνεργασία, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον σεβασμό» προσέθεσε.Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τη στρατηγική τους σχέση, σημειώνοντας πως η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τη βάση για περαιτέρω συνεργασία, καθώς και για περαιτέρω ενδυνάμωση των αμοιβαίων σχέσεων.

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας εξέφρασε την εκτίμησή του για «τη στήριξη που έχει προσφέρει η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενταξιακής πολιτικής της χώρας του». Μια υποστήριξη, ανέφερε επιπροσθέτως, που η Βόρεια Μακεδονία περιμένει να συνεχίσει η Ελλάδα να παρέχει, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης.Επίσης, εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνεργασία με την Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.Περαιτέρω, κατέστησε σαφές πως οι καλές πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες για την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας. Ενδεικτικά, ανέφερε πως μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, από το 2018, το συνολικό εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει αυξηθεί κατά 100%, από 853 εκατ. ευρώ, φέτος θα ξεπεράσει το 1,6 δισ. ευρώ. Πρόκειται για εξαιρετικά αποτελέσματα, υπογράμμισε και εξέφρασε την εδραία πεποίθησή του ότι οι δύο χώρες μπορούν να τα βελτιώσουν περαιτέρω. Σημείωσε ακόμα πως οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία, που είναι 620 εκατ. ευρώ, έχουν μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ της χώρας του και εξέφρασε τη βούλησή του για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας.

Αναφερθείς στη Σερβία και στο Κόσοβο, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας είπε πως αντιμετωπίζουν δύσκολες προκλήσεις που ουσιαστικά οδηγούν σε μια αίσθηση ανασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, και γ' αυτό, όπως προέταξε, μια ολοκληρωμένη λύση με τη μεσολάβηση της ΕΕ και των ΗΠΑ θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια για την ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο αυτό, προχώρησε στη διαπίστωση πως η Ευρώπη, στο σύνολο της, αντιμετωπίζει ίσως την πιο δύσκολη κρίση ασφαλείας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτό το πλαίσιο, καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέγοντας πως παραβιάζει όλους τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τον Χάρτη του ΟΗΕ. «Αυτές οι αρχές είναι, επίσης, πολύτιμες για οποιοδήποτε μέλος της διεθνούς συμμαχίας» διαμήνυσε επιπροσθέτως.Σε ό,τι αφορά την ανάληψη της προεδρίας του ΟΑΣΕ για το 2023 από τη χώρα του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας σκιαγράφησε το περίγραμμα της πολιτικής της χώρας του. «Θα προασπίσουμε τις αρχές και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ» είπε.Τέλος, ο Μπουγιάρ Οσμάνι απηύθυνε πρόσκληση στον Νίκο Δένδια να επισκεφτεί τα Σκόπια, προκειμένου «να επαναβεβαιώσουν τις εξαιρετικές σχέσεις και να συνεχίσουμε τη μακρά φιλία μεταξύ των δύο χωρών».





