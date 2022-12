Κόσμος

Στάνο για Ιμάμογλου: Η Τουρκία να αναστρέψει τη συνεχή οπισθοδρόμηση τώρα

Για συνεχή οπισθοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου έκανε λόγο ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν σχετικά με την απόφαση φυλάκισης του δημάρχου Ιμάμογλου.

«Η Τουρκία πρέπει να αναστρέψει τη συνεχή οπισθοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου τώρα», τόνισε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν υπεύθυνος για τις εξωτερικές υποθέσεις Πίτερ Στάνο σχετικά με την απόφαση για τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ειδικότερα, ο Πίτερ Στάνο σημειώνει ότι «η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που καταδίκασε τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε φυλάκιση 2 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών και επιβάλλει την απαγόρευσή του από την πολιτική ζωή για το αδίκημα της «προσβολής δημοσίων λειτουργών» αποτελεί μεγάλη οπισθοδρόμηση για τη δημοκρατία στην Τουρκία».

Προσθέτει ότι «αυτή η ποινή είναι δυσανάλογη και επιβεβαιώνει τη συστημική έλλειψη ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και την αδικαιολόγητη πολιτική πίεση στους δικαστές και τους εισαγγελείς στην Τουρκία».

Ο Πίτερ Στάνο επισημαίνει επίσης ότι «ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών του επόμενου έτους, η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της πολιτικοποίησης του δικαστικού συστήματος της χώρας, η οποία υπονομεύει την ελευθερία και τη δικαιοσύνη του εκλογικού πλαισίου».





