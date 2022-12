Οικονομία

“Καλάθι του Άη Βασίλη”: αυξάνεται η συμμετοχή καταστημάτων

Διευρύνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και ανάλογα αθροίζονται περισσότερα παιχνίδια στο “Καλάθι του Άη Βασίλη”.

Διευρύνεται η συμμετοχή επιχειρήσεων στο «Καλάθι του 'Αη Βασίλη» καθώς οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν έχουν φτάσει τις 32 και ο κατάλογος των προϊόντων περιλαμβάνει 1560 παιχνίδια.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καλάθι του 'Αη Βασίλη, τελευταία καταμέτρηση 32 αλυσίδες με plaisio, public και 1560 παιχνιδια! Πάμε γερά!»

Λίγο νωρίτερα σε συνέντευξη του στο Mega ο υπουργός ανέφερε την εκτίμησή του ότι το καλάθι του 'Αι Βασίλη ότι θα έχει μία πολύ καλή πορεία, καθώς, στην έναρξη της πρωτοβουλίας, είχαν ανέβει στην πλατφόρμα του e-καταναλωτή 10 αλυσίδες παιχνιδιών και μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, τα μαγαζιά είχαν αυξηθεί στα τριάντα.

