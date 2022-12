Κόσμος

Γερμανία: Ενυδρείο εξερράγη σε ξενοδοχείο (εικόνες)

Τουλάχιστον 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο. Πληροφορίες για τραυματίες.



Τεράστιο ενυδρείο, που βρίσκεται σε ξενοδοχείο του Βερολίνου, εξερράγη νωρίς σήμερα το πρωί και 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας Bild, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

"Το ενυδρείο υπέστη ζημιές, υπάρχει διαρροή νερού. Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη προς το παρόν", έγραψε η πυροσβεστική υπηρεσία της γερμανικής πρωτεύουσας στο Twitter.

German news: "a large aquarium in Berlin broke".

Me: "WTF? How is that news?"

*looks at pictures* ??https://t.co/5NUV2vmAgh pic.twitter.com/GtD5O9rneK — ????? ?/21M ??????????????????????? (@Ben_deWaal) December 16, 2022

Η υπηρεσία αρμόδια για την ενημέρωση για την κυκλοφορία στο Βερολίνο, η VIZ, επεσήμανε ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού στον δρόμο.

WATCH: #BNNGermany Reports.



A massive aquarium burst in a leisure complex located in downtown Berlin, prompting a major response with 100 firefighters on the scene, according to emergency services.#Germany #Accident pic.twitter.com/Nd8SvhzLBa — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 16, 2022

Το Dom Aquaree βρίσκεται μέσα σε ένα ξενοδοχείο Radisson στην τουριστική περιοχή Μίτε του Βερολίνου. Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το ενυδρείο αυτό είναι το μεγαλύτερο ομοιογενές, κυλινδρικό ενυδρείο στον κόσμο, έχει ύψος 16 μέτρα, περιέχει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού και 1.500 ψάρια.

Το συγκρότημα βρίσκεται στην τουριστική περιοχή Μίτε του Βερολίνου και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κλείσει έναν μεγάλο δρόμο μπροστά από το συγκρότημα που οδηγεί από την Αλεξάντερπλατς προς την Πύλη του Βραδεμβούργου λόγω του μεγάλου όγκου του νερού που έχει χυθεί από το κτίριο.

Ο δρόμος και το πεζοδρόμιο είναι γεμάτοι συντρίμμια.

Λεωφορεία έχουν σταλεί στο συγκρότημα για να προσφέρουν καταφύγιο στους ενοίκους του ξενοδοχείου που εγκαταλείπουν το κτίριο, ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, καθώς η θερμοκρασία στο Βερολίνο κυμαίνεται γύρω στους 7 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

