ΗΠΑ: Σεξουαλική κακοποίηση εγκύου από απαγωγέα με... λιμαρισμένα δόντια! (εικόνες)

Για 3 εβδομάδες, ο άνδρας βασάνιζε την εγκυμονούσα όμηρο του! Πως την απειλούσε με τα λιμαρισμένα δόντια του, για να "συμμορφωθεί" με τις αρρωστημένες ορέξεις του.



Ενας 36χρονος άνδρας από το Μίσιγκαν συνελήφθη για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση επί τρεις ολόκληρες εβδομάδες μιας ευάλωτης γυναίκας, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη, ο Σερίφης της Κομητείας Τζένεσι Κρις Σουάνσον παρέθεσε τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του Μάικλ Μπαράχας στις 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουν οι Αρχές, ο συλληφθείς εντόπισε το θύμα, μια νεαρή έγκυο γυναίκα, καθώς εκείνη τριγυρνούσε άσκοπα στον δρόμο. Η κοπέλα είχε εκδιωχθεί από τους δικούς της την εβδομάδα των Ευχαριστιών, και ο 36χρονος την προσέγγισε με το αυτοκίνητό του, προσφέροντάς της φιλοξενία στο σπίτι του, όπου θα μπορούσε «να κάνει ένα ζεστό μπάνιο και να φάει κάτι».

Η γυναίκα δέχτηκε, χωρίς φυσικά να γνωρίζει τις προθέσεις του Μπαράχας, που ήταν κάθε άλλο παρά αθώες. Για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, η νεαρή θα παρέμενε αιχμάλωτη του διεστραμμένου άνδρα και θα κακοποιούνταν σεξουαλικά όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από γνωστούς του.

Με το που έφτασαν στο παλιό και εξαθλιωμένο σπίτι, ο Μπαράχας φέρεται να κλείδωσε την κοπέλα σε ένα δωμάτιο και να την έδεσε στο κρεβάτι. Η πόρτα του δωματίου κλείδωνε από την έξω πλευρά και τα παράθυρα ήταν όλα σφραγισμένα.

Όπως εξήγησε ο Σουάνσον, σύμφωνα με το protothema.gr, η νεαρή προσπάθησε τρεις φορές να αποδράσει από τη φυλακή της, χωρίς όμως να τα καταφέρει, αφού ήταν πάντα κοντά κάποιος από τους βασανιστές της και τη σταματούσε.

Τελικά, στις 8 Δεκεμβρίου, η νεαρή παρουσίασε μια επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της και χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως σε νοσοκομείο. Ευτυχώς, κάποιες νοσηλεύτριες συνειδοποίησαν τι συνέβαινε και ειδοποίησαν τις Αρχές, βάζοντας τέλος στον εφιάλτη της. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο «σπίτι των βασανιστηρίων» και συνέλαβαν τον 36χρονο για απαγωγή, σεξουαλική κακοποίηση, trafficking και άλλες σοβαρές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον σερίφη, καθ' όλο το διάστημα που παρέμεινε φυλακισμένη στο σπίτι του Μπαράχας εκείνος την απειλούσε ότι «αν δεν έκανε όλα όσα της ζητούσε θα την δάγκωνε στο λαρύγγι και θα τη σκότωνε». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δράστης είχε λιμάρει τα δόντια του ώστε να είναι ιδιαίτερα αιχμηρά.

Όπως εξήγησε ο Σουάνσον, ο 36χρονος εκμεταλλεύτηκε την ανάγκη της γυναίκας για στέγη προκειμένου να τη θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του, ενώ κάποια στιγμή την ανάγκασε να γράψει και ένα γράμμα αποκαλώντας τον «μπαμπά».

