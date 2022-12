Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Ο Έλον Μασκ κλείνει λογαριασμούς δημοσιογράφων

O νέος ιδιοκτήτης του Twitter ανέστειλε για μια εβδομάδα 12 λογαριασμούς λόγω "doxing" .Προειδοποίηση για κυρώσεις από την ΕΕ.

Έντονες επικρίσεις δέχεται ο Έλον Μασκ, αφότου το Twitter «μπλόκαρε» λογαριασμούς που ανήκουν σε γνωστούς δημοσιογράφους οι οποίοι καλύπτουν είτε την ίδια την πλατφόρμα είτε τον νέο ιδιοκτήτη της.

Ανάμεσα στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν αποκλεισμένοι από τους λογαριασμούς τους στο Twitter είναι συντάκτες των New York Times, του CNN και της Washington Post.

Ο Μασκ ξεκίνησε… σταυροφορία χτες όταν έμαθε ότι κάποιος ακολούθησε το αυτοκίνητο που βρισκόταν ο γιος του και το σταμάτησε. Αμέσως, το νέο αφεντικό του Twitter κατηγόρησε μεταξύ άλλων και τον λογαριασμό @ElonJet που δημοσιεύει σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις του ιδιωτικού του τζετ.

Τώρα, όπως επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του Twitter, o δισεκατομμυριούχος τα έβαλε και με δημοσιογράφους, καθώς θεωρεί ότι συμμετείχαν και αυτοί στη δημοσίευση live πληροφοριών της τοποθεσίας του.

Όλοι οι λογαριασμοί δημοσιογράφων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, είχαν δημοσιεύσει ειδήσεις σχετικά με την αντιμαχία του Μασκ με τον νεαρό που βρίσκεται πίσω από το @ElonJet και την ανησυχία τους για την ελευθερία του λόγου στο Twitter.

Ο ίδιος ο Μασκ δεν σχολίασε ευθέως την απαγόρευση των λογαριασμών, αλλά σε tweet του ανέφερε ότι «το να με επικρίνεις όλη την ημέρα είναι απολύτως εντάξει, αλλά το να αποκαλύπτεις την τοποθεσία μου σε πραγματικό χρόνο και να θέτεις σε κίνδυνο την οικογένειά μου δεν είναι».

Πρόσθεσε ότι οι λογαριασμοί που εμπλέκονται στην πρακτική του doxxing, δηλαδή στη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών για άτομα στο διαδίκτυο, αναστέλλονται για επτά ημέρες.

Mάλιστα, ο Έλον Μασκ ξεκίνησε και ψηφοφορία αν θα πρέπει να επιτρέψει ξανά τη λειτουργία των λογαριασμών που ανέστειλε άμεσα ή σε επτά μέρες, με την πρώτη επιλογή να επικρατεί προς το παρόν.

Το Twitter φαίνεται ότι «κατέβασε» και τον λογαριασμό του αντίπαλου δέους του, της πλατφόρμας Mastodon, ενώ απαγορεύτηκαν και τα links σε λογαριασμούς στο Mastodon.

Προφανώς δεν έλειψαν οι αντιδράσεις: Οι NYT ζήτησαν επίσημες εξηγήσεις και το CNN δήλωσε ότι σκέφτεται να «επαναξιολογήσει» τη θέση του σχετικά με τις σχέσεις με το Twitter.

