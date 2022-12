Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”: Εγκαίνια για την Ψυχιατρική Κλινική (εικόνες)

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη εγκαινίασε την ανακαινισμένη Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός».

Οι εργασίες ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, σε διάστημα μόλις ενός μηνός και αφορούσαν παρεμβάσεις στον χώρο για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς της κλινικής.

Η Ψυχιατρική Κλινική έχει δυνατότητα νοσηλείας 40-50 ενήλικων ασθενών και απασχολεί 4 ιατρούς και 25 νοσηλευτές.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» και πρόκειται να επιστρέψουν στην ανακαινισμένη Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός» την ερχόμενη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.

Στην τελετή παραβρέθηκαν η υποδιοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Μαρίζα Οικονόμου, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός» Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, ο Υποδιοικητής Βενιαμίν Μπατής, η Διευθύντρια της Ψυχιατρικής Κλινικής Δήμητρα Δραγούμη, ο επικεφαλής των Νοσηλευτών της Κλινικής Κώστας Κορακιανίτης, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στην ομιλία της, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη τόνισε:

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτό το εμβληματικό, για τη χώρα μας, Νοσοκομείο, που, για περισσότερο από έναν αιώνα, διαδραματίζει καίριο ρόλο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με καταλυτική συνεισφορά στην Υγεία και Ψυχική Υγεία των συμπολιτών μας.

Θυμάμαι την επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο τον Απρίλιο 2022, όταν συζητήσαμε τις ανάγκες τις κλινικής, και μέσα στους μήνες που μεσολάβησαν, όχι μόνο ελήφθη η απόφαση ανακαίνισής της, αλλά το έργο στέφθηκε με επιτυχία μέσα σε διάστημα ενός μηνός!

Η ανακαίνιση της Ψυχιατρικής Κλινικής μετά από 15 χρόνια, που δεν είχαν γίνει εργασίες, αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή μας στην φροντίδα της Ψυχικής Υγείας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας τους.

Το έργο αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστούμε τον αγώνα που δώσατε αυτά τα δυόμισι χρόνια για τη στήριξη του ΕΣΥ και της κοινωνίας.

Στο Υπουργείο Υγείας καθημερινά μεριμνάμε για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και ιδίως στο κομμάτι της Ψυχικής Υγείας, καθώς, μετά από την πανδημία, έχει καταστεί περισσότερο από ποτέ αναγκαία η ενίσχυση των δομών και των υπηρεσιών μας .

Για το λόγο αυτό, ολοκληρώσαμε την διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία, σε ολόκληρη την επικράτεια, 66 νέων κοινοτικών δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του γενικού πληθυσμού, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαψης.

Δημιουργούμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ψυχικής υγείας, προσβάσιμες σε όλους, μέσα στην κοινότητα. Ένα εξελιγμένο σύστημα Ψυχικής Υγείας που, παράλληλα, προτεραιοποιεί την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και ευεξίας όλων των συνανθρώπων μας.

Μοναδικός μας στόχος είναι να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω».

