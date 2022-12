Κοινωνία

Christmas Market στην Ομόνοια: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Πλούσιο θα είναι το πρόγραμμα με πλήθος εκδηλώσεων στην "καρδιά" της πόλης. Εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Tα φετινά Χριστούγεννα, η Αθήνα γεμίζει φως, χρώματα και χαρά και o Δήμος Αθηναίων μας καλεί να γιορτάσουμε την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου. Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων - «Χριστούγεννα στην Αθήνα» εντάσσεται και το μοναδικό Omonoia Christmas Market.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποίησει ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης την Κυριακή 18/12 στις 19:30, με live μουσική απο την Φιλαρμονική Αθηνών, και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 17 Δεκεμβρίου έως και την 1η Ιανουαρίου, η πλατεία Ομόνοιας μεταμορφώνεται, για 16 μέρες, φιλοξενώντας την ολοκαίνουργια συναρπαστική γιορτή, το Omonoia Christmas Market. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε ένα άκρως εορταστικό και λαμπερό περιβάλλον, καθημερινά απο τις 11:00 π.μ. μέχρι αργά το βράδυ. Θα δοκιμάσουν χειροποίητες, λαχταριστές λιχουδιές και θα ανακαλύψουν ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για όλη την οικογένεια, θα διασκεδάσουν με live Dj sets και διασκεδαστικές δραστηριότητες για

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Omonoia Christmas Market:

Έναρξη:

Σάββατο 17/12. Οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μουσική που θα επιλέξει η DJ Μαρία Παπαδάκη.

Τελετή Εγκαινίων:

Κυριακή 18/12. Live μουσική από την Φιλαρμονική και τα επίσημα εγκαίνια από τον Δήμαρχο Αθηναίων στις 19:30. Θα ακολουθήσει Red Bull DJ Set από την Ξένια Γκάλη και πάρτι στον πρώτο όροφο του Brown Lighthouse με τους Street Outdoors, Lex & Locke.

Δευτέρα 19/12. DJ Set από τον Μανώλη Οικονόμου – EnLefko 87.7

Τρίτη 20/12. DJ Set από τον Γιώργο Αποστόλου – Red 96.3

Τετάρτη 21/12. DJ Set από τον Chevy

Πέμπτη 22/12. DJ Set από την Λιάνα Μαστάθη – Pepper 96.6

Παρασκευή 23/12. Red Bull DJ Set Le Croque

Σάββατο 24/12. 12:15 Live από την Φιλαρμονική, DJ Set από τον Nicola Lavacca

Κυριακή 25/12. DJ Set από τον Serafim Tsotsonis

Δευτέρα 26/12. DJ Set από τον Mr. Stinson

Τρίτη 27/12. DJ Set Κατερίνα Ψιμοπούλου / HiT 88.9

Τετάρτη 28/12. DJ Set Μαίρη Μαργέλη / HiT 88.9

Πέμπτη 29/12. Dj Set Κωστής Παπαζέτης / Pepper 96.6

Παρασκευή 30/12. Dj Set Ευη Σιδηροπούλου / Best 92,6

Σάββατο 31/12. 12:00, Live Από τη Φιλαρμονική και ακολουθεί DJ Set από τον DJ Snatch / Pepper 96,6

Κυριακή 1/ 1. Dj Set by Katia Kout

Πληροφορίες σχετικά με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην καρδιά της Αθήνας, θα βρείτε ΕΔΩ

