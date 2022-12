Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “Στρίμωξε” την Μπαρτσελόνα, αλλά δεν τα κατάφερε

Ηττήθηκε ο Παναθηναϊκός, που δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μπαρτσελόνα.



Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του το κάκιστο πρώτο ημίχρονο, ανέβασε στροφές στην επανάληψη, αλλά «έπεσε» στις... λεπτομέρειες, αποχαιρετώντας την Ισπανία με δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague (είχε προηγηθεί η ήττα από τη Βαλένθια). Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 74-68 από την Μπαρτσελόνα, για την 14η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 6-8. Στον αντίποδα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους το αύξησε σε 10-4, πιάνοντας στην κορυφή την Φενερμπαχτσέ.

Οι «πράσινοι» αφυπνίστηκαν και πάλι στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και ενώ στο 12΄ είχαν βρεθεί ακόμη και στο -17 (31-14), επέστρεψαν στη διεκδίκηση ενός σπουδαίου «διπλού», πλησίασαν στο -1 (69-68) στο 37΄, αλλά η επιθετική αφλογιστία που ακολούθησε στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα, σε συνδυασμό με τα λάθη του το στέρησαν...

Ο Ντουέιν Μπέικον «αναστήθηκε» και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, τελειώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, αλλά και 0/7 τρίποντα, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης άγγιξε το νταμπλ νταμπλ σε πόντους (11) και ριμπάουντ (9). Μακριά από τον καλό εαυτό του ο Ντέρικ Γουίλιαμς, που έμεινε στους 5 πόντους, ενώ ο Αρτούρας Γκουντάιτις (10π.) συνέβαλε στην τρίτη περίοδο στην «αφύπνιση» του «τριφυλλιού», που απογοήτευσε απόψε από τα 6.75 (4/22 τρίποντα).

Από την Μπαρτσελόνα, η οποία μέτρησε 8/10 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, έλαμψαν οι Γιαν Βέσελι (15π.), Νίκολα Μίροτιτς (14π.) και Τόμας Σατοράνσκι (13π.).

Τα δεκάλεπτα: 28-12, 43-30, 62-51, 74-68

Με την Μπαρτσελόνα να μετράει 8/10 τρίποντα (!) στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Παναθηναϊκό αποσυντονισμένο σε άμυνα και επίθεση, οι «πράσινοι» βρέθηκαν με το... καλησπέρα σε μειονεκτική θέση (16-4 στο 5΄), ενώ έμειναν απλοί θεατές στο επιθετικό κρεσέντο των Ισπανών μέχρι το 10΄ (28-12).

Με τον Χίγκινς να συνδέεται και αυτός από τα 6.75 (31-14 στο 12΄), απόρροια της κακή περιφερειακής άμυνας του «τριφυλλιού», το σκηνικό της αναμέτρησης δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να... ψάχνεται μέσα στο παρκέ και να μην βρίσκει βοήθειες στην επίθεση από τα δύο βασικά «όπλα» του (2π. ο Γουίλιαμς, 4π. ο Μπέικον). Ωστόσο, με την Μπαρτσελόνα να κατεβάζει ταχύτητα στην επίθεση, η λήξη του πρώτου ημιχρόνου βρήκε την ελληνική ομάδα στο -13 (43-30), το οποίο άφηνε περιθώρια αντίδρασης στους «πράσινους» των 8 λαθών και των κάτω του μετρίου ποσοστών ευστοχίας (22.2% στο τρίποντο, 41% στο δίποντο)) στην επανάληψη.

Το τρίποντο του Γουίλιαμς και οι έξι σερί πόντοι του Γκουντάιτις έδωσαν σφιγμό στον Παναθηναϊκό, μειώνοντας στο 23΄ στους 8 πόντους (47-39). Ωστόσο, η απάντηση της Μπαρτσελόνα ήρθε δια χειρός Βέσελι, με τον Τσέχο να κερδίζει... γκολ-φάουλ, να διαμορφώνει το 50-39 και στο 25΄ ο Μίροτιτς να επαναφέρει από τα 6.75 την τάξη στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» (55-41). Οι «πράσινοι» πάλεψαν για νέο ξέσπασμα, αλλά η αστοχία τους στο τρίποντο και τις βολές δεν τους επέτρεψε κάτι καλύτερο από το -11 του τρίτου δεκαλέπτου (62-51).

O Παναθηναϊκός αύξησε την πίεση του στον... επίλογο του αγώνα, βλέποντας παράλληλα τον Μπέικον να παραμένει... ζεστός και μετά το 64-58 στο 32΄, βρήκε λύσεις σε άμυνα και επίθεση από τον Μαντζούκα, μειώνοντας σε 69-64 στο 35΄. Μπέικον και Πονίτκα πήραν τη «σκυτάλη» της επίθεσης και στο 37΄ οι «πράσινοι» βρέθηκαν μία ανάσα από την ανατροπή (69-68). Ωστόσο, το «τριφύλλι» πέταξε δυο σερί επιθέσεις και τιμωρήθηκε από τον Σατοράνκσι, ο οποίος στο 1:49΄ για τη λήξη έδωσε ανάσα στην Μπαρτσελόνα (72-68). Νέο λάθος του Πονίτκα και μία χαμένη επίθεση του Λι, για να ακολουθήσει το καλάθι του Βέσελι στα 42.4΄΄, «κλειδώνοντας» τη νίκη για τους «μπλαουγκράνα», απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό, που δεν είχε ευστοχία στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπολτάουζερ, Λάτισεβς, Μπισάνγκ

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Ντα Σίλβα 5 (1) , Βέσελι 15, Κάλινιτς 10 (2), Σατοράνσκι 13 (1), Λαπροβίτολα 9 (3), Χίγκινς 3 (1), Τόμπι, Κούριτς, Γιοκουμπάιτις 3 (1), Μίροτιτς 14 (4), Νάτζι 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 4, Λι 3 (1), Παπαγιάννης 13 (1), Γουίλιαμς 5 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 2, Μπέικον 19, Πονίτκα 9, Γκουντάιτις 10.

