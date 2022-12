Πολιτική

Πρϋπολογισμός 2023 - Βαρουφάκης: Θεμέλιος λίθος του τοξικού ψεύδους της κυβέρνησης

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική της ο ΓΓ του ΜέΡΑ25, από το βήμα της Βουλής.

«Θεμέλιο λίθο του τοξικού ψεύδους της κυβέρνησης», χαρακτήρισε τον κρατικό Προϋπολογισμό του 2023, που συζητείται στη Βουλή, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, τονίζοντας ότι το αφήγημα περί "success story" έχει αποτύχει, γιατί τα ίδια τα οικονομικά στοιχεία το διαψεύδουν, αλλά και γιατί το έχει απορρίψει η ίδια η ελληνική κοινωνία που έχει οδηγηθεί απ' την κυβέρνηση σε οικονομική ασφυξία.

Ο κ. Βαρουφάκης χαρακτήρισε «τζίφο» τις επενδύσεις για τις οποίες θριαμβολογεί η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «οι επενδύσεις που γίνονται, είναι σχεδόν όλες σε ακίνητα, οι οποίες όσο φουσκώνουν, καταστρέφουν παραγωγικές δραστηριότητες».

«Όταν θα σκάσουν, ποιος είδε τον θεό και δεν τον εφοβήθη; Θα συμπαρασύρουν δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ακόμα βαθύτερα στην μαύρη τρύπα του απύθμενου χρέους. Μέχρι τότε όμως, θα έχετε απομακρυνθεί από το Ταμείο. Τζίφος οι επενδύσεις για τις οποίες θριαμβολογείτε. Οι σοβαροί, υπομονετικοί επενδυτές, δεν έρχονται στην Ελλάδα, γιατί ξέρουν ότι το 2030-32 το δημόσιο ταμείο θα βογκά από τις αποπληρωμές στην τρόικα και άρα θα υπάρξει νέα διαπραγμάτευση, νέα μέτρα, νέα προαπαιτούμενα και συνεπώς νέοι φόροι, την ώρα που το ασφαλιστικό θα απαιτεί περισσότερο δημόσιο χρήμα. Ο συνδυασμός δηλαδή δημόσιου χρέους, νέου οχετού κόκκινων δανείων και ασφαλιστικού κενού.

Όλα αυτά εγγυώνται το βάθεμα της μονιμοποιημένης ελληνικής χρεοκοπίας, την υπερ-φορολόγηση, την από-επένδυση και βέβαια, το συνεχιζόμενο φευγιό νέων ανθρώπων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρουφάκης. Προειδοποίησε δε, πως «τώρα που η ΕΚΤ περνά από την ποσοτική χαλάρωση στην ποσοτική σύσφιξη, θα δείτε τι έχει να γίνει με τις φούσκες των ακινήτων για τις οποίες θριαμβολογείτε».

Έντονη κριτική άσκησε ο κ. Βαρουφάκης και στην πολιτική της κυβέρνησης για την ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι μια «μια φορά έβαλε βέτο στην ΕΕ ο κ. Μητσοτάκης, όχι όμως για να στηριχθούν οι πολίτες - με την αναστολή έστω του χρηματιστηρίου ενέργειας - αλλά υπέρ του δικαιώματος των εφοπλιστών να συνεχίζουν να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, εισπράττοντας τα οφέλη που τους εξασφάλισε το βέτο».

Ο κ. Βαρουφάκης επιτέθηκε επίσης και στις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, γιατί μαζί με τη ΝΔ υπέγραψαν τα μνημόνια «τελματώνοντας έτσι την ελληνική κοινωνία».

«Έχετε, όλοι οι μνημονιακοί, καταδικάσει τους πολίτες σε μόνιμη αποτελμάτωση, μόνιμη αγωνία για το πώς θα τα βγάλουν πέρα, και μόνιμη αναξιοπρέπεια που οφείλεται κατά 100% στην θεσμοθετημένη αισχροκέρδεια των εντολέων σας. Παντού και πάντα το καπιταλιστικό κράτος προστατεύει το κεφάλαιο. Όμως, οι μνημονιακοί το τερματίσατε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε ακόμα, ότι «μέσα από την αγορά για τα κόκκινα δάνεια και το χρηματιστήριο ενέργειας, οι πολίτες καταδικάζονται στην αναξιοπρέπεια και εξάρτηση από servicers και παρόχους ρεύματος, στη ρευστοποίηση των σπιτιών και μαγαζιών τους και της εργασίας τους».

«Αφού τους ρίξατε στην αρένα της αισχροκέρδειας, όπως οι Ρωμαίοι έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια, επιδίδεστε με πάθος στον επιδοματικό λαϊκισμό - που ενίοτε, όπως με το 600άρι, γίνεται ρατσιστικός επιδοματικός λαϊκισμός - τους δίνετε και κάτι τις, όποτε σας καπνίσει, σαν τον ηγεμόνα που κρατά τους πεινασμένους ήσυχους μοιράζοντάς τους πού και πού κανένα καρβέλι», ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης και συμπλήρωσε:

«Είστε η μοναδική κυβέρνηση που, στις μέρες σας, καταφέρατε να μειώσετε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχοντας τεράστιο πρωτογενές έλλειμμα.

Θαύμα; Όχι βέβαια. Λεηλασία! Γιατί πετύχατε να το μειώσετε καταχρεώνοντας και καταληστεύοντας τον λαό, τους πολίτες, τους πολλούς».

«Τώρα, μια ανάσα πριν τις εκλογές έρχεστε να κάνετε το μαύρο άσπρο, με έναν Προϋπολογισμό, που παρά το γεγονός ότι δεν γράφτηκε για να εφαρμοστεί, αλλά για να ωραιοποιήσει την ασχήμια του υπαρκτού Μητσοτακισμού, καταφέρνει να κωδικοποιεί το ταξικό μίσος της Μητσοτάκης ΑΕ απέναντι σε κάθε δημόσιο αγαθό που δεν έχει καταπατηθεί, σε κάθε προστασία εργαζόμενου που δεν έχει ακυρωθεί, σε κάθε οικολογική αξία που δεν έχει τσιμεντοποιηθεί και σε κάθε νέα ή νέο που δεν έχει υποταχθεί στη φαυλότητα σας», κατέληξε ο κ. Βαρουφάκης.

