Προϋπολογισμός 2023 - Βελόπουλος: Προεκλογικός και γραμμένος στο “πόδι”

Για "ψεύτικα νούμερα" και προχειρότητα έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό.

«Από το 1974, όλοι οι προϋπολογισμοί έχουν πέσει έξω και είμαι βέβαιος ότι και με αυτόν τον προϋπολογισμό θα γίνει το ίδιο», είπε ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Προϋπολογισμού, του έτους 2023, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ έκανε λόγο «για προεκλογικό προϋπολογισμό που είναι γραμμένος στο πόδι, και περιλαμβάνει ψεύτικα νούμερα».

Αναφερόμενος στην οικονομία είπε πως ο ίδιος από το 2020 είχε αναφέρει ότι «έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση» και εκτίμησε, επικαλούμενος δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, πως το 2023, «έρχεται Αρμαγεδδών». Εξέφρασε τη διαφωνία του με την επιβολή φόρων κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον φόρο κληρονομιάς.

«Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα φτιάξατε ένα ληστρικό κράτος φόρων. Είκοσι φόροι ταλανίζουν τους πολίτες», είπε και τόνισε: «Ποτέ δεν κατάλαβα το νόημα που έχει ο φόρος κληρονομιάς, από τη στιγμή που υπάρχει ο ΕΝΦΙΑ. Ο πολίτης πληρώνει φόρο όταν αγοράζει ένα ακίνητο, πληρώνει φόρο επειδή διατηρεί το ακίνητο, πληρώνει φόρο και επειδή μεταβιβάζεται μετά θάνατον. Τα τελευταία πενήντα χρόνια δεν είστε ικανοί να παράγετε πλούτο για τους Έλληνες και παράγετε μόνο φόρους».

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα κόκκινα δάνεια στις εταιρείες διαχείρισης αυτών των δανείων και στους πλειστηριασμούς. «Υπάρχουν, τώρα που μιλάμε, 700.000 κόκκινα δάνεια, έχουν γίνει 53.600 πλειστηριασμοί. Το 82% έγιναν από τα funds» είπε ο κ. Βελόπουλος, «Εσείς τους φτιάξατε. ΝΔ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ», υποστήριξε και έκανε λόγο για «ύαινες» και «ριφιφί στις ελληνικές περιουσίες».

«Τα funds δουλεύουν με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και έχουν δημιουργήσει τα ίδια εταιρείες real estate. Αγόρασαν τα δάνεια με 5% έως 10% το πολύ, τα δίνουν σε εταιρείες διαχειρίσεως. Οι εταιρείες αυτές, "λοκάρουν" τα "καλά ακίνητα", δεν προχωρούν σε ρυθμίσεις, επιλέγουν τους πλειστηριασμούς που πολλές φορές είναι άγονοι ώστε να πάρουν το ακίνητο οι ίδιοι ή οι φίλοι τους. Αυτό λέγεται κλοπή της ελληνικής περιουσίας. Δείχνει ανυπαρξία ενός πολιτικού συστήματος που είναι ποδηγετημένο στα συμφέροντα, στους ολιγάρχες, στους τραπεζίτες. Όλοι όσοι έκαναν funds», συνέχισε, «έχουν σχέση με το παλιό τραπεζικό σύστημα και με όλα τα πολιτικά κόμματα. Πού είναι το κράτος να μπει ανάμεσα στον πολίτη και σ' αυτό το αρπακτικό;» διερωτήθηκε ο κ. Βελόπουλος.

Στη συνέχεια ανέγνωσε κατάλογο εταιρειών και στελεχών τους από τον οποίο σύμφωνα με τον ίδιο προκύπτει η σχέση των εταιρειών με το τραπεζικό και το πολιτικό σύστημα και τον κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής. «Αν τολμάς να λες ονόματα, σημαίνει ότι δεν φοβάσαι. Αν δεν τολμάς φοβάσαι» τόνισε.

Αναφερόμενος στο δημογραφικό πρόβλημα επικαλέστηκε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. «Έχουμε αύξηση του αριθμού των θανάτων τις πρώτες 39 εβδομάδες του 2022 κατά 12.972. Μιλάμε για αύξηση 13,7% σε σχέση με τις χρονιές πριν την πανδημία. Οφείλεται στο γεγονός ότι καταστρέψατε το ΕΣΥ», είπε ο κ. Βελόπουλος και πρότεινε «κάθε Έλληνας κάτω των 40 ετών, όταν παντρεύεται να δικαιούται άτοκο δάνειο 33.000 ευρώ. Εάν κάνει δύο παιδιά το δάνειο να μειώνεται κατά 1/3, αν κάνει τρία παιδιά όλο το δάνειο να χαρίζεται, και με τέσσερα παιδιά να υπάρχει δια βίου απαλλαγή από τους φόρους».

