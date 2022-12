Πολιτική

Τσίπρας για παρακολουθήσεις υπουργών του: Ξαναζεσταμένο φαγητό

Ευχές με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες αντάλλαξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2023.

Ευχές με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες αντάλλαξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι την εορταστική περίοδο θα την περάσει πιθανότατα στην Αθήνα, αποκαλύπτοντας στους δημοσιογράφους πως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χειμερινός κολυμβητής. «Εχω γίνει χειμερινός κολυμβητής απο την πανδημία και μετά. Το χειμώνα κάνω μπάνιο στην Αττική. Πάω καθε μέρα για τρέξιμο» είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας για τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «Βήμα», που αναφέρουν ότι επί δικής του διακυβέρνησης παρακολουθούνταν απο την ΕΥΠ τρεις υπουργοί του είπε «Ξαναζεσταμένο φαγητό».

Τέλος, για την αντίδρασή του όταν ο πρωθυπουργός τον κάλεσε να επιδείξει εθνική ομοψυχία και να στηρίξει τις αμυντικές δαπάνες είπε «του είπα να μην ζητά από εμάς εξηγήσεις για τα εθνικά θέματα, όταν ο ίδιος παρακολουθεί τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ».

