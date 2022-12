Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο στην Ζάκυνθο: Στη ΜΕΘ του “Παίδων” ο 14χρονος

Διασωληνωμένος στο «Παίδων» ανήλικος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο νησί. Οδηγός του οχήματος ήταν ένας 15χρονος.

Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο του 14χρονου ο οποίος μεταφέρθηκε αεροπορικώς στις 5 τα ξημερώματα από τη Ζάκυνθο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο στο δρόμο του Σαρακηνάδου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Το χειρουργείο κράτησε περισσότερες από 2 ώρες. Το παιδί έχει μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και είναι διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν το βράδυ της Παρασκευής 2 ανήλικοι, 14 και 15 χρόνων και ο οδηγός του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε χαντάκι.

Ο 15χρονος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο 14χρονος αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η Τροχαία ερευνά αν ο οδηγός του αυτοκινήτου την στιγμή του ατυχήματος, ήταν ένας από τους ανήλικους.

