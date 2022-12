Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: αεροδιακομιδή για 14χρονο μετά από τροχαίο

Οδηγός του οχήματος ήταν ένας 15χρονος. Σε νοσοκομείο των Αθηνών μεταφέρθηκε ο ανήλικος μετά τον τραυματισμό του.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Κηρύκου στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 15χρονος οδηγός αυτοκινήτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι ένας 14χρονος που επέβαινε στο όχημα.

Ο νεαρός διακομίστηκε στο Γ.Ν. Ζακύνθου όπου οι γιατροί “έπεσαν” πάνω του, αλλά κρίθηκε η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Πράγματι, με αεροδιακομιδή ο 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία.

