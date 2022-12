Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: γυναίκα πέθανε την ώρα που έτρωγε

Μοιραίο ήταν το γεύμα μιας νεαρής γυναίκας που πνίγηκε με το φαγητό της.

Τραγωδία συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κρήτη όταν μία γυναίκα νεαρής ηλικίας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, καθώς έτρωγε με την παρέα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, με μία 30χρονη που έτρωγε μαζί με την παρέα της, στο Ρέθυμνο ξαφνικά, να μην μπορεί να αναπνεύσει.

Η γυναίκα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ρεθύμνου όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι καθώς είχεκαταλήξει.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς, εξαιτίας απόφραξης του αεραγωγού.

Εκτιμάται δηλαδή ότι ποσότητα φαγητού στάθηκε στο λαιμό της με συνέπεια να μην μπορεί να αναπνεύσει και να επέλθει ο θάνατος.

Η είδηση του θανάτου της έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, την οικογένεια και τους φίλους που ήταν μαζί της καθώς όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

