Πέτσας: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2023 και θα προκύψει αυτοδυναμία Μητσοτάκη

Τι είπε για την επιδότηση στα τρόφιμα που ανακοινώθηκε χθες και για τις περιπτώσεις Καϊλή και Σπυράκη.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στο μέτρο που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για την επιδότηση στις αγορές τροφίμων για ένα εξάμηνο, κάνοντας λόγο για «ένα γενναίο μέτρο».

Επεσήμανε δε πως το κόστος του μέτρου το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 650 εκ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Συμπλήρωσε δε πως από το Market Pass, θα ωφεληθεί περίπου το 85% των νοικοκυριών.

Αναφερόμενος στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό, είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια και για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση κινείται σε 2 άξονες για την αντιμετώπιση της. Αφενός αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και τη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών και αφετέρου με μια σειρά από επιδόματα και μέτρα, όπως το Market pass, το Fuel pass και η επιταγή ακρίβειας.

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές, θα προκύψει αυτοδυναμία Μητσοτάκη, αλλά έσπευσε να εκτιμήσει πως σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2023.

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε επίσης πως βασική στρατηγική της ΝΔ στην επόμενη Κυβέρνηση που θα σχηματίσει θα είναι η ουσιαστική αύξηση των μισθών, ώστε οι πολίτες να πάρουν ένα δίκαιο μέρισμα από την ανάπτυξη.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε πως οι περιπτώσεις της κ. Καϊλή και της κ. Σπυράκη αν και είναι εντελώς διαφορετικές θέτουν υπό αμφισβήτηση συνολικά το πολιτικό σκηνικό και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ειδικά για το θέμα της κυρίας Σπυράκη, ερωτηθείς σχετικά, είπε πως θα έπρεπε να είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό πριν γίνει η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της στις επόμενες βουλευτικές εκλογές κάτι που δεν γνωρίζει να έγινε.

