Γεωργιάδης για “Food pass” και “Καλάθι”: Έως 120 ευρώ τον μήνα σε κάθε νοικοκυριό (βίντεο)

Τι είπε για τις επικείμενες αυξήσεις τιμών, τον πληθωρισμό και τα μέτρα στήριξης. Πως απάντησε στα δηκτικά σχόλια για τα τελάρα που μετέφερε στην αγορά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Δευτέρα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς για την ενίσχυση νοικοκυριών για την αγορά τροφίμων, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αποτελεί τον έναν από τους δύο βραχίονες για την καταπολέμηση των επιπτώσεων των ανατιμήσεων και λειτουργεί συνδυαστικά με το «Καλάθι του νοικοκυριού».

«Ο συνδυασμός της οικονομικής ενίσχυσης για τα τρόφιμα και του «καλαθιού του νοικοκυριού» μπορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να απαντήσουν στο υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, που είναι η ακρίβεια», είπε ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως γίνονται διαρκώς έλεγχοι στην αγορά στο πλαίσιο των οποίων «την Παρασκευή επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 15 επιχειρήσεις».

«Αν κάποιος καταναλωτής προτιμά το «Καλάθι του νοικοκυριού», γλιτώνει περίπου 70 ευρώ τον μήνα. Η ενίσχυση του «food pass» ή «market pass» μπορεί να φτάσει στα 50 ευρώ για οικογένεια με τρία παιδιά, άρα η ενίσχυση μπορεί να είναι 120 ευρώ το μήνα, δεν είναι λίγα τα λεφτά», σημείωσε ο Υπ. Ανάπτυξης, λέγοντας πως «είναι αστείο να λέει κάποιος ότι είναι χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια όταν προβλέπεται όριο 41.000 ευρώ για οικογένεια με τρία παιδιά».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε το «Καλάθι του νοικοκυριού», αναφέροντας πως «τα στοιχεία λένε ότι στις πρώτες 6 εβδομάδες οι τιμές είναι -6,8% και μαζί με την μείωση του πληθωρισμού η μείωση φθάνει μέχρι το 15%», επισημαίνοντας πως το μέτρο «θα ήταν επιτυχημένο το «Καλάθι» ακόμη και αν ήταν σταθερές οι τιμές».

Σε ερώτηση σχετικά με τις επικείμενες σημαντικές ανατιμήσεις σε μια σειρά αγαθών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «Ο πληθωρισμός δεν έχει εξαφανιστεί, ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 10% και είναι φυσικό διάφορες εταιρείες να αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους βάσει του πληθωρισμού. Στο «Καλάθι» τα προϊόντα θα μείνουν σε σταθερά χαμηλότερες τιμές».

«Έχουμε περίσσευμα λόγω της καλής πορείας της οικονομίας, που επιστρέφει στον κόσμο», είπε ο Υπ. Ανάπτυξης, ενώ για ακόμη μια φορά απέρριψε το ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ, αναφέροντας ότι «η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα μέτρο οριζόντιο και μόνιμο και θα έχει επίπτωση στα επιτόκια δανεισμού της χώρας. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι φέτος έχω αυτό το περίσσευμα και το μοιράζω».

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που υπήρξαν μετά τις φωτογραφίες με τον ίδιο να μεταφέρει τελάρα στην κεντρική λαχαναγορά, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε, μεταξύ άλλων, πως «το Σάββατο μαζεύτηκαν 40 τόνοι λαχανικών και φρούτων που μοιράστηκαν σε Μητροπόλεις της Αττικής. Την ώρα που πήγα στην κεντρική αγορά γινόταν η φορτοεκφόρτωση και κουβάλησα κι εγώ καμιά 10αριά τελάρα και τότε άρχισε ο πόλεμος από όλους αυτούς τους δήθεν που ενοχλήθηκαν επειδή κουβάλησα τελάρα. Έχω κουβαλήσει χιλιάδες τελάρα στην ζωή μου από 15 ετών, δεν είναι ντροπή να μεταφέρεις τελάρα».

