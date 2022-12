Πολιτική

Αυστρία: Έλληνας κατηγορείται ως κατάσκοπος της Ρωσίας

Με ποια ποινή είναι αντιμέτωπος ο Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται απο τις αυστριακές Αρχές για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας.

Για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας κατηγορούν οι αυστριακές αρχές, έναν 39χρονο Έλληνα υπήκοο ρωσικής καταγωγής. Ειδικότερα, ο 39χρονος κατηγορείται από αυστριακούς ερευνητές για κατασκοπεία υπέρ της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται ότι έχει λάβει στρατιωτική εκπαίδευση στη Ρωσία, διοχέτευσε πληροφορίες, που συγκέντρωσε στην Αυστρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε διάφορους διπλωμάτες και υπηρεσίες πληροφοριών, ανακοίνωσε σήμερα στη Βιέννη το υπουργείο Εσωτερικών, προσθέτοντας πως πρόκειται για τον γιο ενός Ρώσου πρώην κατάσκοπου που στάθμευε κάποτε στη Γερμανία και την Αυστρία ως διπλωμάτης.

Το αυστριακό υπουργείο έκανε την ανακοίνωση έπειτα από έρευνα που διεξήχθη από την αυστριακή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών «σε στενή διεθνή συνεργασία» με χώρες ή θεσμούς τους οποίους δεν κατονόμασε.

Ο 39χρονος βρισκόταν στη Ρωσία λίγο πριν και στη διάρκεια της έναρξης της στρατιωτικής εισβολής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών για «υποστήριξη μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών σε βάρος της Αυστρίας», εξακολουθεί να διαφεύγει. Ερευνητές της αυστριακής Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας βρήκαν συσκευές υποκλοπών, κρυμμένες κάμερες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο που είχε χρησιμοποιήσει.

Ο 39χρονος κίνησε υποψίες λόγω των συχνών ταξιδιών του. Από το 2018 ως τις αρχές του 2022 είχε κάνει συνολικά 65 ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης και άλλες, περιλαμβανομένων της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Τουρκίας και της Γεωργίας. Είχε αποκτήσει ιδιοκτησίες στη Βιέννη, στη Ρωσία και στην Ελλάδα, αν και επισήμως είχε μόνο ένα μικρό εισόδημα, ανακοίνωσε το αυστριακό υπουργείο.

