Τσαντάκιας - Ηλιούπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του (εικονες)

Φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητας του αδίστακτου ληστή που τραυματίσε θανάσιμα μία ηλικιωμένη. Βίντεο - ντοκουμέντο από την δράση του.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 36χρονου τσαντάκια που συνελήφθη στην Ηλιούπολη στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο τσαντάκιας, που δρούσε στις περιοχές της Ηλιούπολης και της Δάφνης, σε μία επίθεση προκάλεσε τον θάνατο 83χρονης γυναίκας, ενώ στη δεύτερη τον σοβαρό τραυματισμό της.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που είχε προβάλλει το ΑΝΤ1, δείιχνει καρέ - καρέ την επίθεση που δέχτηκε η γυναίκα που τελικά έχασε τη ζωή της.



Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του κατηγορουμένου, στη διευκόλυνση διερεύνησης τυχόν τέλεσης και άλλων ομοειδών πράξεων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσε. Ειδικότερα δε, δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις σε βάρος πολλών παθόντων κατά τρόπο που καταδεικνύει ιδιαίτερη επικινδυνότητα για τη δημόσια ασφάλεια και προκειμένου εξιχνιαστούν άδηλες υποθέσεις παρόμοιων περιστατικών από παθόντες που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο της σύλληψης του.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-9692920 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 12:00 ώρα της 9-2-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

