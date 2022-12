Κοινωνία

Τσαντάκιας - Ηλιούπολη: βίντεο - ντοκουμέντο από τη φονική επίθεση σε ηλικιωμένη

Το βίντεο με την επίθεση που δέχτηκε η ηλικιωμένη και της στοίχισε τη ζωή, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Της Άννας Νικολάου

Βίντεο ντοκουμέντο απο τη δράση του 36χρονου, που συνελήφθη για δύο ληστείες ηλικιωμένων γυναικών, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η μία μάλιστα έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Βίντεο ντοκουμέντο, παρουσιάζει ο ΑΝΤ1 με την επίθεση που δέχτηκε η γυναίκα που τελικά έχασε τη ζωή της.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν επιτεθεί στην άτυχη 85χρονη στην Ηλιουπολη ο 36χρονος την πλησιάζει σιγά σιγά με το μηχανακι του.

Ο δραστης αρπάζει την τσαντα της ηλικιωμένης, η άτυχη γυναίκα πέφτει στο έδαφος, τραυματίζεται βαριά στο κεφάλι και 2 μέρες μετά καταλήγει στο νοσοκομείο.

Δέκα επτά ημέρες αργότερα, στις 27 Νοεμβρίου ο 36χρονος, έκλεψε ένα μηχανακι. Το επόμενο πρωί, χρησιμοποίησε το μηχανακι αυτό για να προσεγγίσει και να αρπάξει την τσαντα 75χρονης πεζης γυναίκας στην Δάφνη.

Περίοικοι, ανέφεραν στον ΑΝΤ1: "άκουσα μια κυρια να φωνάζει βοήθεια βοήθεια βοήθεια, είχαν βγει έξω οι κύριες της γειτονιάς να βοηθησουν." Και συνεχίζουν: "άκουσα τις φωνές και τη βρήκα ξαπλωμένη βοήθησα τη γυναίκα να σηκωθεί, πήραμε τηλέφωνο και ήρθε το ασθενοφορο. Η γυναίκα δεν μπορούσε ούτε καν να σηκωθεί."

Η 75χρονη τραυματίστηκε βαριά στο χέρι και στο ισχίο της.

Την Παρασκευή ο 36 χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση φυλάκισης 15 μηνών για κλοπή και ταυτοποιήθηκε και για τις δύο επιθέσεις.

