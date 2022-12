Παράξενα

Κρήτη: πάπια... εξ ουρανού προκάλεσε τροχαίο ατύχημα (εικόνες)

Η "ουρανoκατέβατη" πάπια "έπεσε" στο παρμπρίζ διερχόμενου οχήματος.

Ένα ιδιαίτερο τροχαίο, συνέβη τη Δευτέρα στην Κρήτη, με πρωταγωνίστρια μια... πάπια.

Η οδηγός του οχήματος στα Χανιά, είδε μία πάπια να της έρχεται ουρανοκατέβατη στην παλιά Εθνική οδό Χανιά-Πλατανιάς στο ύψος των Απτέρων και να της σπάει το παρμπρίζ.

Η σύγκρουση ήταν δυνατή με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ χωρίς όμως να τραυματιστεί η οδηγός, που διατήρησε την ψυχραιμία της και δεν έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προκαλώντας κάποιο σοβαρότερο ατύχημα.

Όσον αφορά το ογκώδες πουλί που έβαλε σε "ντιμπέιτ" για το αν είναι πάπια ή χήνα, δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό, ενώ αμέσως μετά τη σύγκρουση πήγε σε μια κοντινή αυλή.

