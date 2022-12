Πολιτική

“Qatar Gate” - Καϊλή: παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει χρήματα, λέει η Le Soir

Δημοσιεύματα, θέλουν την ελληνίδα ευρωβουλευτή να έχει ομολογήσει μερικώς.

Κατά την ανάκρισή της, η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει μερικά από τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι της, αναφέρει σε νέα δημοσίευματά τους το περιοδικό Knack και η βελγική εφημερίδα Soir .

Ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, από την άλλη, δείχνει τον πρώην ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντσέρι ως αποδέκτη «δώρων» από το Κατάρ, όπως αυτό φαίνεται από έγγραφα από την ποινική έρευνα για εικαζόμενη διαφθορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνεται. Επίσης, αναφέρεται ότι η ευρωβουλευτής την Πέμπτη πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου, το οποίο θα αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω κράτηση.

Στα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι όταν ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, ανακρίθηκε παραδέχτηκε ότι ήταν μέλος μιας οργάνωσης που χρησιμοποιεί τόσο το Μαρόκο όσο και το Κατάρ για να παρεμβαίνει στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Επισημαίνεται παράλληλα, ότι σύμφωνα με έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους η Soir και η Repubblica, η Εύα Καϊλή ομολόγησε μερικώς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι παραδέχτηκε πως ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα που της έμειναν στο σπίτι.

Όσον αφορά στον πατέρα της κ. Καϊλή σημειώνεται ότι συνελήφθη την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου -την πρώτη ημέρα της επιχείρησης κατά της διαφθοράς- ενώ ήταν κρυμμένος στο Σόφιτελ στις Βρυξέλλες με μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά. Από τις ανακρίσεις προκύπτει ότι ο πατέρας, ο οποίος πέρασε λίγες μέρες στη βελγική πρωτεύουσα, είχε λάβει εντολή από την κόρη του να κρύψει χρήματα σε μετρητά, γράφει το Knack.

«Η κατηγορούμενη παραδέχεται ότι έδωσε εντολή στον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα», έγραψε ο δικαστής Μισέλ Κλες στο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε κατά της Ελληνίδας ευρωβουλευτή στις 9 Δεκεμβρίου. «Δηλώνει ότι γνώριζε από το παρελθόν τις δραστηριότητες του συζύγου της (Φρατσέσκο Τζόρτζι) με τον κ. Παντσέρι και ότι βαλίτσες με μετρητά πέρασαν από το διαμέρισμά της» αναφέρει το Knack.

Ο Πιερ Αντόνιο Πάντσερι, ο Ιταλός ευρωβουλευτής που συνελήφθη την ίδια μέρα στις Βρυξέλλες, είναι ο φερόμενος ως «αρχηγός ορχήστρας» της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με Βέλγους ανακριτές.

To Knack κάνει λόγο και για την επιχείρηση της αστυνομίας που έλαβε χώρα στις 9 Δεκεμβρίου. Στο εν λόγω απόσπασμα με τίτλο «Πανικός» επισημαίνεται ότι «η αστυνομία σταμάτησε τον Φραντσέσκο Τζόρτζι λίγο αφότου έφυγε από το διαμέρισμά τους στην ευρωπαϊκή συνοικία την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου. Τότε, η Καϊλή πανικοβλήθηκε. Η πρώην παρουσιάστρια όχι μόνο επικοινώνησε με τον πατέρα της αλλά, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, προσπάθησε επίσης να προειδοποιήσει τον κ. Παντσέρι, καθώς και «δύο βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατονομάζονται σε αυτήν την έρευνα». Τα ονόματά τους δεν αναφέρονται».

Το Knack σημειώνει ότι ο Βέλγος δικηγόρος της Εύας Καϊλή έστειλε email το βράδυ της Δευτέρας στο οποίο έγραφε: «Προσωπικά είμαι εξοργισμένος που είχατε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Είμαι ο μόνος που σέβομαι τους κανόνες;» Το να γράφεις για «μερικές ομολογίες» είναι, σύμφωνα με τον δικηγόρο, μια «μεροληπτική ερμηνεία».

Στο άρθρο, επίσης, αναφέρεται ότι «κατηγόρησε (ο Παντσέρι) τον ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα ως αποδέκτη "δώρων" από το Κατάρ», έγραψε ο ανακριτής στο ένταλμα σύλληψης του Παντσέρι συμπληρώνοντας ότι ο τελευταίος «ομολογεί εν μέρει τα γεγονότα» της διαφθοράς και των παρεμβάσεων υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου.

Σε επικοινωνία με τον δικηγόρο του Βέλγου ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα για να σχολιάσει την κατηγορία του Πατσέρι, εκείνος απάντησε ότι «ο κ. Ταραμπέλα δεν έχει λάβει δώρα από κανέναν», είπε ο δικηγόρος προσθέτοντας ότι «δεν επηρεάστηκε για να πάρει αποφάσεις ή να πάρει θέσεις».

