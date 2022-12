Κοινωνία

“Κιβωτός” - Καταγγελία: ο πατήρ Αντώνιος με δωροδόκησε για να “ξεχάσω” την ασέλγεια

Σοκ προκαλεί η περιγραφή στο “Πρωινό”, του αυτόπτη μάρτυρα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, της ασέλγειας σε βάρος 19χρονου. Τι υποστηρίζει για όσα είδε και όσα του πρότεινε ο ιερωμένος.

Σοκ προκαλεί η νέα καταγγελία για την «Κιβωτό του Κόσμου» και ειδικότερα για τον πατέρα Αντώνιο, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να δωροδοκήσει, προσφέροντας μεγάλο χρηματικό ποσό, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο νεαρός καταγγέλλων, ώστε να εξαγοράσει την σιωπή του για το περιστατικό ασέλγειας σε βάρος του 19χρονου από υψηλόβαθμο στέλεχος της «Κιβωτού».

Η καταγγελία του 19χρονου για την ασέλγεια, μαζί με την κατάθεση του νεαρού στις Αρχές, ο οποίος φέρεται ως αυτόπτης μάρτυρας της σεξουαλικής πράξης, είναι εκείνες από τις οποίες άρχισε να ξετυλίγεται ο μίτος των ερευνών των Αρχών, αλλά και αποτέλεσε έρεισμα και κίνητρο, ώστε να υπάρξουν όλες οι καταγγελίες που έχουν γίνει κατά της δομής και στελεχών της, όπως του 15χρονου για ασέλγεια στην δομή του Βόλου, αλλά και οι πολλές άλλες για κακοποίηση των παιδιών που φιλοξενούνταν στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Ο νεαρός, που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταγγελλόμενης ασέλγειας όταν πήγε να αφήσει φαγητό στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το στέλεχος της «Κιβωτού», όπως λέει είδε, ανοίγοντας ξαφνικά την πόρτα, το στέλεχος να είναι με γυρισμένη την πλάτη και με κατεβασμένο το παντελόνι του και εμφανές το μόριο του, ενώ ο 19χρονοςς βρισκόταν ακριβώς μπροστά του.

Ο καταγγέλλων τονίζει ότι ο πατέρας Αντώνιος, λίγες ώρες αργότερα, προσπάθησε πολλές φορές να τον δωροδοκήσει, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές μέσα στην ημέρα την φράση «πάμε να ανοίξουμε έναν τραπεζικό λογαριασμό», θέλοντας έτσι να εξασφαλίσει την σιωπή του για την ασέλγεια και για όλα όσα είδε.

Η μαρτυρία του καταγγέλλοντα στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Δύο - δυόμιση χρόνια που ήμουν στη Χίο: δεν με άφησαν να πάω στο Λύκειο, με κλείδωναν στα δωμάτια, τα παιδιά που ήταν 16-17 χρόνων τους ονόμαζαν "αυτόνομους" και μένανε σε αυτά το σπιτάκια: δηλαδή εγώ μόνος μου, ο άλλος μόνος του, ερχόταν ο υπεύθυνος, μας κλείδωνε, και μας ανοίγει και πάλι το πρωί για να πάμε για εργασία. Εμένα συγκεκριμένα μία φορά με είχαν χτυπήσει στην κατασκήνωση της Ραφήνας, γιατί φορούσα ακουστικά και δεν άκουγα προφανώς, μου πέταξε μία μπάλα στο κεφάλι, χαστούκια, σκίστηκε το γόνατό μου...

Έχω κινηθεί νομικά εναντίον της «Κιβωτού του Κόσμου».

Είμαι και αυτόπτης μάρτυρας της ασέλγειας. Με το που μπήκα μέσα στο δωμάτιο, είδα γυρισμένο αυτό το στέλεχος που λέμε, με πλάτη, με κατεβασμένο το παντελόνι... Είδα κανονικά δηλαδή το μόριό του. Έπαθα σοκ. Ήταν απερίγραπτο αυτό το συναίσθημα, απερίγραπτο, δηλαδή όση αγάπη είχα, σεβασμό και όλα τα συναισθήματα για αυτό τον άνθρωπο, κατευθείαν διαγράφηκαν.

Την δεύτερη μέρα, απλά επειδή κατάλαβε ο πάτερ ότι εγώ ήμουν αυτός που άνοιξε την πόρτα, με πλησίασε λέγοντάς μου «πάμε να ανοίξουμε ένα τραπεζικό λογαριασμό»… Είχε φάει κόλλημα, δηλαδή όλη μέρα μου το έλεγε.

Πήγε να με δωροδοκήσει. Βάλε λέει λεφτά, έτσι, να έχεις… να πας καλά στη ζωή σου... Την τρίτη, την τέταρτη ημέρα εξαφανίστηκα, δηλαδή πήρα τα πράγματά μου, λέω «ευχαριστώ πάρα πολύ» και σηκώθηκα και έφυγα.

Εγώ πήγα και κατέθεσα πρώτος επειδή ο (ενν. ο 19χρονος)… τον παρακαλούσα “κοίταξε, εγώ πήγα κατέθεσα και το είπα για το περιστατικό με εσένα».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», λίγη ώρα μίλησε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Καραγιάννης.

Την Δευτέρα είχε μεταφέρει στην εκπομπή ότι ο πατήρ Αντώνιος αντιμετώπισε προ ημερών πρόβλημα υγείας και είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο.

Λίγες ώρες αργότερα, σε ανάρτηση στην σελίδα της «Κιβωτού» στο Facebook, αναρτήθηκε μήνυμα διάψευσης, το οποίο ανέφερε «Για άλλη μία φορά θα σας πώ, αγαπητοί φίλοι, ότι ο πατήρ Αντώνιος έκει να κάνει δηλώσεις εδώ και έναν μήνα σχεδόν...Όσα αναφερονται στο δήθεν " ρεπορτάζ ", είναι ψέμματα...Εννοείται είναι καλά στην υγεία του, δεν αντιμετώπισε κανένα λιποθυμικό επεισόδιο...Άνθρωποι σαν τον πατέρα Αντώνιο δεν λυγίζουν τόσο εύκολα...Άνθρωποι σαν τον πατέρα Αντώνιο, στηρίζουν όλους τους γύρω τους, με υπομονή και πίστη ότι ο Θεός δεν ευλογεί το άδικο...».

Ωστόσο, ο κ. Καραγιάννης επέμεινε ότι το ρεπορτάζ του «δεν επιδέχεται διαψεύσεως διότι μου το μετέφερε ο ιερέας, ο πατήρ Ευάγγελος, ο οποίος φιλοξένησε τον π. Αντώνιο στο σπίτι του, τις προηγούμενες ημέρες, στην περιοχή του Βύρωνα».

Ερωτηθείς σχετικά απάντησε πως υπάρχει ψυχολογική πίεση στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα από τις εξελίξεις, τονίζουν ότι «δεν αντέχουν την αδικία και ότι έχουν στοχοποιηθεί», ενώ σε ότι αφορά την σχέση τους δεν έχει κλονιστεί στο ελάχιστο από τις καταγγελίες.

Μάλιστα, ο κ. Καραγιάννης είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ότι «τις επόμενες ημέρες μαθαίνω ότι είναι πιθανό να συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος και να συσταθεί και πειθαρχικό όργανο, ενόψει του ενδεχόμενου και μιας σύλληψης του π. Αντωνίου».

