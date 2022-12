Κοινωνία

“Κιβωτός” - πατήρ Αντώνιος: η λιποθυμία, η “αποκαθήλωση” και οι “κουκουλοφόροι μάρτυρες” (εικόνες)

Πρόβλημα υγείας φέρεται να αντιμετώπισε ο ιερέας. Πόσα “ιδιαίτερα δωμάτια” είχε στον Βόλο και τι ζήτησε ο νέος υπεύθυνος της δομής, που βρήκε άδεια ντουλάπια και ψυγεία. Τι λέει ο π. Αντώνιος για τις καταγγελίες.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον του πατρός Αντωνίου, όπως μετέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Ανδρέας Καραγιάννης, ο ιερέας βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και μάλιστα αντιμετώπισε ένα ελαφρύ λιποθυμικό επεισόδιο το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του τον μετέφεραν προληπτικά για ιατρικό έλεγχο, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά μια στιγμιαία αντίδραση του οργανισμού στην πίεση που δέχεται το τελευταίο διάστημα.

Όπως μετέφερε ο κ. Καραγιάννης, σε τραγικό σημείο βρίσκεται η ψυχολογία του ιερέα και της οικογένειάς του, που παρακολουθούν καθημερινά όσα αναφέρονται από καταγγέλλοντες και από ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης, ενώ διέψευσε όσα ακούγονται για πολυτελή αυτοκίνητα και βίλες της οικογένειας του πατρός Αντωνίου.

«Θέλω να καταθέσω, θέλω να βγει η αλήθεια, να σταματήσουν να με σταυρώνουν», φέρεται να λέει ο π. Αντώνιος σε δικά του πρόσωπα.

«Δεν φοβόμαστε την έρευνα, παρακαλούμε το Θεό να προχωρήσει γρήγορα. Υπάρχουν 5 – 6 κουκουλοφόροι δήθεν κατήγοροι και έχουμε πάνω από 30 επώνυμες μαρτυρίες επώνυμων, πιστών, πολιτών, οικογενειών, ιερέων της Αρχιεπισκοπής, εθελοντών που θα ανατρέψουν το όποιο κατηγορητήριο», φέρεται να υποστηρίζει η πλευρά του ιερέα και της πρεσβυτέρας, όπως μετέφερε ο κ. Καραγιάννης, ο οποίος προτίθεται να καταθέσει ως μάρτυρας στην πολύκροτη υπόθεση.

Η «αποκαθήλωση» και τα άδεια ράφια

Αμέσως μετά, η Κέλλυ Χεινοπώρου ανέφερε ότι ο νέος υπεύθυνος της δομής της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Βόλο ζήτησε ήδη από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του να προχωρήσει η «αποκαθήλωση» του πατρός Αντωνίου, η παρουσία του οποίου ήταν εξαιρετικά έντονη σε τοιχογραφίες και πάσης μορφής εικόνες σε πολλά σημεία της δομής.

Ακόμη, ο νέος υπεύθυνος ζήτησε να απελευθερωθούν και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στα 4 “ιδιαίτερα δωμάτια” του πατρός Αντωνίου, ώστε να μπορούν σε αυτά να φιλοξενηθούν παιδιά.

Σε ότι αφορά δε την κατάσταση σχετικά με τις προμήθειες της δομής, ο νέος υπεύθυνος της είπε ότι βρήκε άδεια από τρόφιμα τα ντουλάπια και τα ψυγεία και έσπευσε να τα γεμίσει, καθώς υπήρχαν μεν δωροεπιταγές από σούπερ μάρκετ για να γίνουν αγορές, δεν υπήρχε όμως υπεύθυνος ο οποίος θα υπογράψει για να εγκρίνει τις δαπάνες για αυτές τις αγορές.





