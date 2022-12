Κοινωνία

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος, η λιποθυμία και οι ραγδαίες εξελίξεις

Αναφορές για πρωτοβουλίες της Εκκλησίας και συνεδριάσεις τις επόμενες ημέρες, προ της πιθανότητας για ραγδαίες εξελίξεις μετά την έρευνα για τα οικονομικά και τις καταγγελίες για ασέλγεια.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», λίγη ώρα μετά από την μαρτυρία του νεαρού για απόπειρα δωροδοκίας από τον πατέρα Αντώνιο, ώστε να εξασφαλίσει την σιωπή του για την ασέλγεια σε βάρος 19χρονου, της οποίας υποστηρίζει ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας, μίλησε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Καραγιάννης.

Την Δευτέρα είχε μεταφέρει στην εκπομπή ότι ο πατήρ Αντώνιος αντιμετώπισε προ ημερών πρόβλημα υγείας και είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο.

Λίγες ώρες αργότερα, σε ανάρτηση στην σελίδα της «Κιβωτού» στο Facebook, αναρτήθηκε μήνυμα διάψευσης, το οποίο ανέφερε «Για άλλη μία φορά θα σας πώ, αγαπητοί φίλοι, ότι ο πατήρ Αντώνιος έκει να κάνει δηλώσεις εδώ και έναν μήνα σχεδόν...Όσα αναφερονται στο δήθεν " ρεπορτάζ ", είναι ψέμματα...Εννοείται είναι καλά στην υγεία του, δεν αντιμετώπισε κανένα λιποθυμικό επεισόδιο...Άνθρωποι σαν τον πατέρα Αντώνιο δεν λυγίζουν τόσο εύκολα...Άνθρωποι σαν τον πατέρα Αντώνιο, στηρίζουν όλους τους γύρω τους, με υπομονή και πίστη ότι ο Θεός δεν ευλογεί το άδικο...».

Ωστόσο, ο κ. Καραγιάννης επέμεινε ότι το ρεπορτάζ του «δεν επιδέχεται διαψεύσεως διότι μου το μετέφερε ο ιερέας, ο πατήρ Ευάγγελος, ο οποίος φιλοξένησε τον π. Αντώνιο στο σπίτι του, τις προηγούμενες ημέρες, στην περιοχή του Βύρωνα».

Ερωτηθείς σχετικά απάντησε πως υπάρχει ψυχολογική πίεση στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα από τις εξελίξεις, τονίζουν ότι «δεν αντέχουν την αδικία και ότι έχουν στοχοποιηθεί», ενώ σε ότι αφορά την σχέση τους δεν έχει κλονιστεί στο ελάχιστο από τις καταγγελίες.

Μάλιστα, ο κ. Καραγιάννης είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ότι «τις επόμενες ημέρες μαθαίνω ότι είναι πιθανό να συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος και να συσταθεί και πειθαρχικό όργανο, ενόψει του ενδεχόμενου και μιας σύλληψης του π. Αντωνίου».

