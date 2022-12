Κόσμος

“Qatar gate” - Το email του Ιταλού: “Μην ψηφίσετε κατά του Κατάρ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκάλυψη για το email Ιταλού ευρωβουλευτή, με οδηγίες στους συναδέλφους του σχετικά με το Κατάρ.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την ομιλία της Εύας Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο κατά την οποία η Ελληνίδα ευρωβουλευτής χαρακτήριζε το Κατάρ «πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα», στα emails των σοσιαλδημοκρατών ευρωβουλευτών έφτασε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο τίτλος του ήταν «ψήφος ενάντια στη δεύτερη παράγραφο της αιτιολογικής σκέψης Α του ψηφίσματος Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ». Ως αποστολέας εμφανιζόταν ο Ιταλός ευρωβουλευτής Αντρέα Κοτσολίνο, μέλος της υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις Ε.Ε. – Μαρόκου. Το περιεχόμενο του επίμαχου email, που βρίσκεται στη διάθεση της «Κ», θα είχε λίγη σημασία εάν τον Αντρέα Κοτσολίνο δεν είχε κατονομάσει στην απολογία του την περασμένη Τετάρτη ως έναν από τους συνεργούς του ο σύντροφος της Εύας Καϊλή και κρατούμενος για την υπόθεση Qatargate, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Η ομιλία της 22ας Νοεμβρίου της Καϊλή είχε γίνει ενόψει ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαφθορά στο Κατάρ και τις συνθήκες υπό τις οποίες το Παγκόσμιο Κύπελλο αποφασίστηκε να φιλοξενηθεί εκεί. Το ψήφισμα έφτασε στην Ολομέλεια στις 24 Νοεμβρίου. Το πρωί εκείνης της ημέρας ο Κοτσολίνο, όπως και η Εύα Καϊλή δύο εικοσιτετράωρα νωρίτερα, επιχείρησε να προκαταλάβει την ψήφο των συναδέλφων του από το Ευρωπαϊκό Κόμμα Σοσιαλιστών – Δημοκρατών ζητώντας τους να καταψηφίσουν παράγραφο (Recital A) στην οποία υπήρχαν αιχμές για χρηματισμό ποδοσφαιρικών παραγόντων, προκειμένου το Μουντιάλ να καταλήξει στο Κατάρ. «Θέλω να σας ζητήσω να καταψηφίσετε τη συγκεκριμένη παράγραφο. Περιλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο δόθηκε στο Κατάρ από τη FIFA μέσω δωροδοκίας και διαφθοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να κατηγορεί μια χώρα χωρίς αποδείξεις προερχόμενες από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές», έγραφε ο Ιταλός ευρωβουλευτής. Κλείνοντας μάλιστα άφησε αιχμές για την ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 στη Γερμανία. «Αν θέλετε να μιλήσουμε για διαφθορά σε αθλητικές διοργανώσεις, τότε ίσως να είναι αναγκαίο να αναφερθούμε στο πώς αποφασίστηκε η Γερμανία να φιλοξενήσει το Μουντιάλ του 2006». Προς απογοήτευση, πάντως, του Κοτσολίνο, 389 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ και 139 κατά του επίμαχου ψηφίσματος σε ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην ολομέλεια. Δύο εβδομάδες αργότερα, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, η Εύα Καϊλή και ακόμη δύο άτομα συνελήφθησαν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Qatargate κατηγορούμενοι για διαφθορά, ξέπλυμα και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Το πρωί της Τετάρτης ο Τζόρτζι οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου. Εκεί, φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του στο σκάνδαλο και να υπέδειξε ως κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι αλλά και τον Αντρέα Κοτσολίνο. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, ο Τζόρτζι εργαζόταν το τελευταίο διάστημα ως συνεργάτης του Κοτσολίνο, ενώ αρκετοί εκφράζουν την εκτίμηση πως αυτός και όχι ο εν ενεργεία ευρωβουλευτής ήταν ο πραγματικός συντάκτης του επίμαχου email. Εν τω μεταξύ, στο Twitter αναρτήθηκε επώνυμη καταγγελία δύο Ισπανών πολιτών, στο γραφείο του Ευρωπαίου εισαγγελέα και στην επίσης ισπανική οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς ΑCODAP (Ενωση ενάντια στη Διαφθορά) σχετικά με τους πρωταγωνιστές του Qatargate. Συνοδεύεται από αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων, από το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει ότι σε λογαριασμούς που διατηρούν η Εύα Καϊλή, ο πατέρας της και άλλα σχετιζόμενα πρόσωπα σε τράπεζα στον Παναμά έχουν κατατεθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ από το Qatar Investment Authority. Ο δικηγόρος της οικογένειας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποχρεώθηκε χθες σε δημόσια δήλωση αμφισβητώντας τη γνησιότητα των συγκεκριμένων εγγράφων. Σε γραπτή απάντησή της στην «Κ», η ACODAP επιβεβαίωσε ότι υπήρξε αποδέκτρια της καταγγελίας και του σχετικού υλικού, το οποίο όπως διευκρίνισε επρόκειτο να διαβιβάσει χθες ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών της Ισπανίας. Πηγή: Καθημερινή Ειδήσεις σήμερα: “Κιβωτός” - Καταγγελία: ο πατήρ Αντώνιος με δωροδόκησε για να “ξεχάσω” την ασέλγεια Πλατεία Συντάγματος: Αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη Ρόδος: καταγγελία για ασέλγεια σε ανήλικα αγόρια από 62χρονο