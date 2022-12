Συνταγές

Θεσσαλονίκη: Τράκαραν αυτοκίνητα και λήστεψαν τους επιβάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινηματογραφική ληστεία σε δύο αδέλφια από την Κίνα. Τι τους άρπαξαν οι θρασύτατοι ληστές.

Στόχος ληστών έπεσαν δύο αδέλφια από την Κίνα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης περιοχή εμπορικού κέντρου, στη Γιαννιτσών.

Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επεβεναν τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέκρουσε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Κινέζος οδηγός, τον κατέβασαν κάτω και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ που είχε σε μετρητά.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα οι δράστες προσέκρουσαν και στο αυτοκίνητο της αδελφής του θύματος, αφαίρεσαν είδη ρουχισμού από το εσωτερικό του και εξαφανιστηκαν με δεύτερο αυτοκίνητο που είχαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο όχημα που χρησιμοποίησαν, με το οποίο προσέκρουσαν στα αυτοκίνητα των θυμάτων τους, είχε κλαπεί το προηγούμενο βράδυ από περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΥΣΕΑ: Παραμένει ο Φλώρος - Τι συζητήθηκε για Τουρκία και Μεταναστευτικό

Μακελειό στον Καναδά: ηλικιωμένος σκότωσε γείτονές του (εικόνες)

Πλατεία Συντάγματος: Αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη