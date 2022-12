Πολιτισμός

Εύβοια - “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”: προσφορά σε σχολεία (εικόνες)

Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” προσέφερε τεχνικό εξοπλισμό σε σχολεία πυρόπληκτων περιοχών της Ευβοίας.

Στη παράδοση τεχνικού εξοπλισμού σε πυρόπληκτες περιοχές της Ευβοίας προχώρησε εν όψει μάλιστα και των Αγίων Χριστουγέννων ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας.

Εντός του πλαισίου της κοινωνικής δράσης της, ιδιαιτέρως σε περιοχές που έχουν δοκιμασθεί από μείζονες φυσικές καταστροφές, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» δημιούργησε το πρόγραμμα-δράση «Υιοθετώ ένα σχολείο» («Adopt a school»).

Το πρόγραμμα αυτό καταρτίσθηκε μετά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Εύβοια το θέρος του 2021 με σκοπό και να συνδράμει σχολεία πυροπλήκτων περιοχών σε επίπεδο τεχνικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού και άλλου, ώστε αυτά να μπορέσουν να επιστρέψουν σε κανονικότητα και προοπτική για το μέλλον.

H «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προσέφερε σταθερούς και φορητούς υπολογιστές, εκτυπωτές και μελάνια, λειτουργικά προγράμματα, βιντεοπροβολείς για διαδραστικούς πίνακες, ασύρματα τηλέφωνα, γραφεία και βιβλιοστάσια. Αποδέκτες ήταν γυμνάσια και λύκεια τεσσάρων πληγεισών περιοχών, Αγία Άννα, Λίμνη, Ιστιαία καθώς και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καμαρίων.

Το πρόγραμμα προέρχεται από δωρεές των Αγγλικανών φίλων της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και συγκεκριμένα από την Αγγλικανική Ενορία Αθηνών και την Αγγλικανική Επισκοπή Ευρώπης, οι οποίες αμέσως μετά τις πυρκαγιές στην Εύβοια συνέλεξαν ερανικώς και απέστειλαν οικονομική αρωγή προς την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με σκοπό να διοχετευθεί στις περιοχές που επλήγησαν ως ένδειξη αδελφικής Χριστιανικής αγάπης και συνεργασίας. Η Αγγλικανική εκκλησία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη υπήρξε από τις πιο αλληλέγγυες προς την «Αποστολή» και την Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυετούς οικονομικής, κοινωνικής και προσφυγομεταναστευτικής κρίσης, αποστέλλοντας συχνά ενίσχυση σε διάφορες δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί η «Αποστολή».

Μεταφέροντας τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Ιδρυτού και Προέδρου της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου του Β΄ προς το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές των σχολείων, ο κ. Δήμτσας υπογράμμισε τη σημασία να στηριχθούν πρακτικά τα σχολεία των πληγεισών περιοχών: «Είναι σημαντικό να στηριχθεί αποτελεσματικά το πολύτιμο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας, ιδιαιτέρως στις συνθήκες μείζονος καταστροφής που βίωσε η Εύβοια εξ αιτίας των πυρκαγιών του προηγουμένου έτους, και να δοθεί στις πληγείσες περιοχές και στις υποδομές τους η αναγκαία ηθική, ψυχολογική και υλική αρωγή, ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη ανόρθωσή τους από τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών.

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», υπό την επίβλεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και Προκαθημένου μας, τις ευχές του οικείου Ποιμενάρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου και την πολύτιμη αρωγή των Αγγλικανών φίλων και χορηγών, συνεισφέρει από τη δική της πλευρά στη διαδικασία στήριξης και ανόρθωσης της περιοχής, επιλέγοντας να στηρίξει υλικά σχολεία με τον αναγκαίο ηλεκτρονικό και τεχνικό εξοπλισμό, ώστε αυτά να επιτελέσουν ευχερέστερα, αποτελεσματικότερα και σύγχρονα την υψηλή παιδευτική τους αποστολή. Ευχαριστούμε τον Σεβάσμιο Επίσκοπο Ευρώπης κ. Robert Innes καθώς και τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοεφημέριο Αθηνών και Αγγλικανό Αποκρισιάριο π. Leonard Doolan και την ενορία του για την αδελφική αγάπη τους προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τον Ελληνικό Λαό καθώς και για την πολυετή συνεργασία τους με την «Αποστολή», την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν προς το έργο της. Ευχαριστούμε επίσης τους διευθυντές των σχολείων για την ευγενή ανταπόκριση και την άψογη συνεργασία τους και ευχόμασθε η σχολική κοινότητα, διδακτικό προσωπικό και μαθητές, να μπορέσουν ταχύτατα να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, χρησιμοποιώντας επωφελώς το υλικό που τους παρέχεται».

Ο κ. Δήμτσας συνομίλησε με τους Διευθυντές των σχολείων και έλαβε γνώση των αναγκών και προβλημάτων που προέκυψαν κατά την περίοδο των πυρκαγιών, ενώ παράλληλα μαθητές του έδειξαν έργα που δημιούργησαν από καμένους κορμούς δέντρων.

