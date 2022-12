Πολιτισμός

Στο Μάτι δημιουργείται χώρος δασικής αναψυχής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σημαντική αυτή δράση γίνεται σε συνεργασία των υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυτοψία των εργασιών που πραγματοποιούνται στην έκταση των πρώην παιδικών κατασκηνώσεων στο Μάτι για τη δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής, πραγματοποίησαν το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.

Πρόκειται για μια έκταση 130 περίπου στρεμμάτων, όπου μαζί με τη επανίδρυση του δασικού οικοσυστήματος που καταστράφηκε ολοσχερώς από την φονική πυρκαγιά του 2018, θα κατασκευαστούν περιπατητικοί και ποδηλατικοί διάδρομοι, ανοιχτό θέατρο υπαίθριων εκδηλώσεων και μικρά γήπεδα αθλοπαιδιών, απολύτως συνυφασμένα με το φυσικό περιβάλλον. Στο χώρο θα ενταχθούν αρμονικά και τα αρχαιολογικά ευρήματα προσδίδοντας προστιθέμενη πολιτιστική αξία στην περιοχή.

Οι υπηρεσίες των δύο Υπουργείων, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, συνεργάζονται συντονισμένα, ώστε να επιταχυνθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες, ειδικά μετά την αποκάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων εντός της έκτασης. Η υλοποίηση όλου του έργου, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, γίνεται κατόπιν δωρεάς της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη δήλωσε: "Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος εργαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς, προκειμένου να αποδώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, έναν χώρο πρασίνου και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα αρχαιολογικά ευρήματα, παράλληλα με την αρμονική τους συνύπαρξη με τον χώρο δασικής αναψυχής, αναμένεται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας για το Μάτι, που αξίζει όλη μας την προσοχή".

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς ανέφερε: "Στο Μάτι είναι στραμμένη όλη μας η προσοχή. Εδώ στην έκταση των πρώην παιδικών κατασκηνώσεων οι δασικές υπηρεσίες θα φυτεύσουν πάνω από 10.000 δέντρα και φυτά. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να αναπλάσουμε την περιοχή, πρωτίστως με σεβασμό στους κατοίκους".

Η έκταση, στο σύνολό της βρίσκεται εντός του κηρυγμένου, αναοριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Μαραθώνα και εμπίπτει εντός των ορίων του αρχαίου δήμου Προβαλίνθου. Τα ευρήματα των ανασκαφών και η αρχαία γραπτή παράδοση υποδεικνύουν ότι ο νοτιότερος δήμος της Τετραπόλεως του Μαραθώνα ήταν η Προβάλινθος. Πιθανότατα, εκτεινόταν στην περιοχή της Νέας Μάκρης από τα υψώματα του Νέου Βουτζά δυτικά έως την περιοχή του Αγίου Ανδρέα προς νότο και το Μικρό Έλος (Μπρεξίζα) προς βορρά. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής του πάρκου αναψυχής ήρθε στο φως τμήμα αγροικίας των Ρωμαϊκών πιθανώς χρόνων και διάσπαρτα κατάλοιπα σε τμήμα της έκτασης του έργου, τα οποία διερευνώνται ανασκαφικά.

Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνόδευσαν η προϊσταμένη Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ελενα Κουντούρη, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής Ελένη Ανδρίκου και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ.

Τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνόδευσαν ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Βαγγέλης Γκουντούφας, ο Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής, Αθανάσιος Ρέππας και στελέχη των δασικών υπηρεσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονίες στη Νέα Σμύρνη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

“Market pass”: Πως κάνω αίτηση - Πίστωση της επιδότησης ασχέτως δαπανών (βίντεο)

Φιλιππίδης - Πρωτογεράκη: Χαμός στο “Πρωινό” για τα… μόρια των ηθοποιών (βίντεο)