Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Χριστούγεννα με παρέα μόνο… χωρίς συμπτώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για όσα πρέπει να προσέξουν οι πολίτες την περίοδο των εορτών για να μην υπάρξει νέα αύξηση στα κρούσματα. Η απάντηση στον Γιώργο Παπαδάκη για την πολυήμερη νόσηση, τα εμβόλια και το νοσοκομείο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος εδώ και ημέρες παρουσιάζει την εκπομπή από το σπίτι του, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, καθώς νόσησε από τον κορονοϊό και μάλιστα το τεστ συνεχίζει να βγαίνει θετικό επί 13η ημέρα, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε πως μετά από την 10η ημέρα νόσησης μπορεί ο ασθενής να βγει από την καραντίνα, σημειώνοντας ότι παύει να μεταδίδει τον ιό και τονίζοντας πως για τον επόμενο μήνα δεν χρειάζεται να κάνει τεστ ανίχνευσης κορονοϊού

Απαντώντας στο ερώτημα του Γιώργου Παπαδάκη γιατί νόσησε, ενώ είχε κάνει πέντε δόσεις του εμβολίου έναντι του κορονοϊού, ο κ. Μαγιορκίνης απάντησε πως ο εμβολιασμός στην προκείμενη περίπτωση δεν αποτρέπει την νόσηση, αλλά την βαριά νόσηση, λέγοντας στον παρουσιαστή ότι πιθανότατα θα είχε νοσήσει βαρύτερα εάν δεν είχε εμβιολιαστεί και ίσως χρειαζόταν διαφορετική αντιμετώπιση, σε σχέση με την ολιγοήμερη παραμονή του σε απλή κλινική του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο».

Σχετικά με την περίοδο των Εορτών και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι οι πολίτες θα πρέπει να επιδείξουν υπευθυνότητα για να μην υπάρξει νέα έξαρση στα κρούσματα και υπογράμμισε πως κάποιος θα πρέπει να παρακαθίσει σε ένα γιορτινό τραπέζι με βάση το εάν παρουσιάζει συμπτώματα ή όχι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Πισπιρίγκου: 8 ιατροδικαστές κατέθεσαν ότι τα παιδιά δεν δολοφονήθηκαν (βίντεο)

“Market pass”: Διαφορετικές πληρωμές για άυλη κάρτα και λογαριασμό

Διάστημα - Vega C: Καταστροφική εκτόξευση του πυραύλου