ΣΥΡΙΖΑ: Τροπολογία για μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα και ΕΦΚ στα καύσιμα

Τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ΕΦΚ στα καύσιμα, για έναν χρόνο με δυνατότητα παράτασης, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η τροπολογία προβλέπει την εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα είδη διατροφής, από 1/1/2023 έως και 31/12/2023, με δυνατότητα παράτασης.

Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα κρίνεται αναγκαία, καθώς ο πληθωρισμός του 2022 εκτιμάται στα επίπεδα του 10%, ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής ήταν στο 15% τον Νοέμβριο και οι αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων βρίσκονταν πέριξ ή και άνω του 20%. Με την προτεινόμενη διάταξη, επισημαίνουν, αναμένεται τόνωση της αγοράς και ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και των καταναλωτών λόγω της μείωσης των τελικών τιμών.

Η τροπολογία προβλέπει, επίσης, τη μείωση των συντελεστών του ΕΦΚ καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, φυσικό αέριο) στα κατώτατα επιτρεπτά όρια της ΕΕ για την περίοδο από την ψήφιση του νόμου έως και 31/12/2023, με δυνατότητα παράτασης.

Η μείωση αυτή, σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., επιφέρει την αναγκαία και γενναία φορολογική ελάφρυνση των καταναλωτών, με στόχο την αναχαίτιση του κύματος ακρίβειας που επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες, ενώ προβλέπεται και η αύξηση της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων, εξαιτίας της γενναίας μείωσης του ΕΦΚ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

